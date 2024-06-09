Дмитрий Губерниев: «Бобровский напоминает Льва Яшина по тому, как надо собираться после неудач. В решающих матчах он играет блестяще, эта черта роднит его с Третьяком»
Дмитрий Губерниев считает Сергея Бобровского явлением в современном спорте.
Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
– Можно ли сказать, что Сергей Бобровский в нашем хоккее – уже такая фигура, которую можно сравнить с Владиславом Третьяком?
– Давайте не будем всуе касаться таких святых имен, как Третьяк или Лев Яшин. Но всем очевидно, что Бобровский – явление в современном спорте и хоккее.
У него ведь две «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона НХЛ. А теперь Кубок Стэнли может быть. Его Сергей всячески заслужил своим отношением к делу и мастерством.
При этом Боб мне чем‑то напоминает Льва Яшина по тому, как надо собираться после неудач. Виды спорта разные, но есть невероятная психологическая устойчивость. И в решающих матчах он играет блестяще. А эта черта роднит Сергея с Третьяком.
Бобровский мог бы стать олимпийским героем, если бы Зинэтула Билялетдинов в Сочи‑2014 выбрал его, а не Варламова в ворота на четвертьфинал с финнами (1:3). Это все признают, включая самого Билялетдинова. Поэтому возможности выиграть Олимпиаду у Сергея не было.
Потом ведь НХЛ дважды не пустила туда своих хоккеистов. А на чемпионатах мира он играл и тащил, как в золотом Минске‑2014.
Не хочу сказать, что у Бобровского уже занавес карьеры. Только 35 лет! Надеюсь, он еще поиграет. Но именно сейчас он демонстрирует невероятную игроцкую зрелость, мудрость. Я очень за него болею, слежу за ходом финала Кубка Стэнли.
Понимаю, что «Эдмонтону» тоже надо. Там Макдэвид есть, и со времен Мессье этот канадский клуб не завоевывал чашу. То есть с 1990 года.
Но Бобровскому и его команде очень нужен этот титул. Ну, а Сергей тащит, когда нужно. Он настоящий вратарь республики, вспоминая Льва Кассиля. А республика большая, и называется она «мировой хоккей», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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