Дмитрий Губерниев: «Бобровский напоминает Льва Яшина по тому, как надо собираться после неудач. В решающих матчах он играет блестяще, эта черта роднит его с Третьяком»

Дмитрий Губерниев считает Сергея Бобровского явлением в современном спорте.

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

– Можно ли сказать, что в нашем хоккее – уже такая фигура, которую можно сравнить с ?

– Давайте не будем всуе касаться таких святых имен, как Третьяк или Лев Яшин. Но всем очевидно, что Бобровский – явление в современном спорте и хоккее.

У него ведь две «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона НХЛ. А теперь может быть. Его Сергей всячески заслужил своим отношением к делу и мастерством.

При этом Боб мне чем‑то напоминает Льва Яшина по тому, как надо собираться после неудач. Виды спорта разные, но есть невероятная психологическая устойчивость. И в решающих матчах он играет блестяще. А эта черта роднит Сергея с Третьяком.

Бобровский мог бы стать олимпийским героем, если бы в Сочи‑2014 выбрал его, а не Варламова в ворота на четвертьфинал с финнами (1:3). Это все признают, включая самого Билялетдинова. Поэтому возможности выиграть Олимпиаду у Сергея не было.

Потом ведь НХЛ дважды не пустила туда своих хоккеистов. А на чемпионатах мира он играл и тащил, как в золотом Минске‑2014.

Не хочу сказать, что у Бобровского уже занавес карьеры. Только 35 лет! Надеюсь, он еще поиграет. Но именно сейчас он демонстрирует невероятную игроцкую зрелость, мудрость. Я очень за него болею, слежу за ходом финала Кубка Стэнли.

Понимаю, что «Эдмонтону» тоже надо. Там Макдэвид есть, и со времен Мессье этот канадский клуб не завоевывал чашу. То есть с 1990 года.

Но Бобровскому и его команде очень нужен этот титул. Ну, а Сергей тащит, когда нужно. Он настоящий вратарь республики, вспоминая Льва Кассиля. А республика большая, и называется она «мировой хоккей», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.