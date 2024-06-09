Коннор Макдэвид: «Мало кто давал «Эдмонтону» шанс в этой серии, но сегодня мы показали, что можем играть против «Флориды». Это придает уверенности»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался об игре «Эдмонтона» в матче плей-офф против «Флориды».

«Ойлерс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1). Команда тренера Криса Кноблауха перебросала «Флориду» со счетом 32:18, но потерпела поражение, не забросив ни одной шайбы впервые в этом плей-офф.

«Я знаю, что мало кто давал нам шанс в этой серии, но я думаю, что сегодня мы показали, что можем играть против них.

Это придает уверенности нашей команде. Мы знаем, что наши лучшие игроки могут играть с кем угодно», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Бобровский засушил «Эдмонтон»! 32 сэйва и первая победа в финале Кубка Стэнли

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На равных можно играть но поиграть в серии 4-0
+1
0
+1
Выходы 1 на 1 Эдмонтон абсолютно шаблонно и беххитростно пытался реализовать. С такой игрой шансы у нефти есть всё-таки по итогу выиграть финал, но для этого надо Макдэвиду и Ко забрасывать, а не пороть момент за моментом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий