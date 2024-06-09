Коннор Макдэвид: «Мало кто давал «Эдмонтону» шанс в этой серии, но сегодня мы показали, что можем играть против «Флориды». Это придает уверенности»

Коннор Макдэвид высказался об игре «Эдмонтона» в матче плей-офф против «Флориды».

«Ойлерс» уступили «Пантерс» в первом матче финала Кубка Стэнли (0:3, 0-1). Команда тренера Криса Кноблауха перебросала «Флориду» со счетом 32:18, но потерпела поражение, не забросив ни одной шайбы впервые в этом плей-офф.

«Я знаю, что мало кто давал нам шанс в этой серии, но я думаю, что сегодня мы показали, что можем играть против них.

Это придает уверенности нашей команде. Мы знаем, что наши лучшие игроки могут играть с кем угодно», – сказал капитан « » .

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