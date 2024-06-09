Тренер «Эдмонтона» об игре против «Флориды»: «У каждого вратаря есть сильные и слабые стороны. Есть вещи, на которые мы можем нацелиться. А еще есть элемент удачи»

Тренер «Эдмонтона» высказался после поражения в матче плей-офф против «Флориды».

«Ойлерс» перебросали «Пантерс» со счетом 32:18, но потерпели поражение. Вратарь «Флориды» сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (3:0, 1-0).

Крис Кноблаух отметил, что «Ойлерс» планируют поработать над вещами, которые позволили Бобровскому и обороне «Флориды» добиться успеха.

«Безусловно, есть вещи, на которые мы можем нацелиться. У каждого вратаря есть сильные и слабые стороны. У каждой системы, против которой вы играете, есть сильные и слабые стороны.

Так что есть вещи, на которые мы как тренеры можем обратить внимание. А еще есть элемент удачи», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.