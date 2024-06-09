Тренер «Эдмонтона» об игре против «Флориды»: «У каждого вратаря есть сильные и слабые стороны. Есть вещи, на которые мы можем нацелиться. А еще есть элемент удачи»
Тренер «Эдмонтона» высказался после поражения в матче плей-офф против «Флориды».
«Ойлерс» перебросали «Пантерс» со счетом 32:18, но потерпели поражение. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал шатаут, отразив все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
Крис Кноблаух отметил, что «Ойлерс» планируют поработать над вещами, которые позволили Бобровскому и обороне «Флориды» добиться успеха.
«Безусловно, есть вещи, на которые мы можем нацелиться. У каждого вратаря есть сильные и слабые стороны. У каждой системы, против которой вы играете, есть сильные и слабые стороны.
Так что есть вещи, на которые мы как тренеры можем обратить внимание. А еще есть элемент удачи», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
Ты вроде делаешь все правильно, но вратарь рушит все ваши надежды.