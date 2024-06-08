Ткачак не считает «Флориду» грязной командой: «В этом году мы очень дисциплинированы. Это наше самое большое достижение и наш лучший актив»

Мэттью Ткачак считает, что «Флорида» избавилась от репутации грязной команды.

«Вы видели нашу игру последние пару серий. Никаких глупостей, болтовни или чего-то еще, кроме старательной игры.

Так что, вероятно, в этом заключается большое отличие от прошлого сезона. В этом году мы очень дисциплинированы. На данный момент это наше самое большое достижение и, вероятно, наш лучший актив», – сказал нападающий «Пантерз».

В финале Кубка Стэнли « » сыграет с «Эдмонтоном». Первая игра состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.