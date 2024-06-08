Ткачак не считает «Флориду» грязной командой: «В этом году мы очень дисциплинированы. Это наше самое большое достижение и наш лучший актив»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак считает, что «Флорида» избавилась от репутации грязной команды.

«Вы видели нашу игру последние пару серий. Никаких глупостей, болтовни или чего-то еще, кроме старательной игры. 

Так что, вероятно, в этом заключается большое отличие от прошлого сезона. В этом году мы очень дисциплинированы. На данный момент это наше самое большое достижение и, вероятно, наш лучший актив», – сказал нападающий «Пантерз».

В финале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном». Первая игра состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени. 

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