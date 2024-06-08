Мэттью Ткачак о подготовке к финалу Кубка Стэнли: «Чувствую себя как в канун Рождества. Мы старались как можно меньше думать об этом и просто наслаждаться теплой погодой»
Мэттью Ткачак высказался о подготовке к финалу Кубка Стэнли.
«Флорида» встретится с «Эдмонтоном» в финальной серии турнира. Первый матч состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.
«Сейчас я чувствую себя как в канун Рождества. Это была долгая неделя, когда мы старались как можно меньше думать об этом и просто наслаждаться теплой погодой на улице.
Но трудно не думать о первой игре, и теперь, когда она, наконец, почти началась, становится еще интереснее», – сказал нападающий «Флориды».