Мэттью Ткачак о подготовке к финалу Кубка Стэнли: «Чувствую себя как в канун Рождества. Мы старались как можно меньше думать об этом и просто наслаждаться теплой погодой»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о подготовке к финалу Кубка Стэнли.

«Флорида» встретится с «Эдмонтоном» в финальной серии турнира. Первый матч состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени. 

«Сейчас я чувствую себя как в канун Рождества. Это была долгая неделя, когда мы старались как можно меньше думать об этом и просто наслаждаться теплой погодой на улице.

Но трудно не думать о первой игре, и теперь, когда она, наконец, почти началась, становится еще интереснее», – сказал нападающий «Флориды». 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий