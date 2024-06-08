Мэттью Ткачак о подготовке к финалу Кубка Стэнли: «Чувствую себя как в канун Рождества. Мы старались как можно меньше думать об этом и просто наслаждаться теплой погодой»

Мэттью Ткачак высказался о подготовке к финалу Кубка Стэнли.

« » встретится с « » в финальной серии турнира. Первый матч состоится 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

«Сейчас я чувствую себя как в канун Рождества. Это была долгая неделя, когда мы старались как можно меньше думать об этом и просто наслаждаться теплой погодой на улице.

Но трудно не думать о первой игре, и теперь, когда она, наконец, почти началась, становится еще интереснее», – сказал нападающий «Флориды».