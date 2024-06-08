Мэттью Ткачак о Морисе: «Потрясающий тренер, лучший из всех, что у меня были. Хотим выиграть Кубок Стэнли для него»

Мэттью Ткачак назвал Пола Мориса своим лучшим тренером.

« » сыграет с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли.

«Потрясающий тренер. Лучший из всех, что у меня были. Он помог мне стать лучше, чем я был на момент прихода в команду. Могу сказать о нем только хорошее.

Испытываю к нему огромное уважение. Думаю, что все игроки в первую очередь хотят выиграть Кубок Стэнли для себя и своих партнеров по команде. Но Пол очень много сделал для нас в последние 2 года. Мы хотим выиграть для него», – сказал .

57-летний работает главным тренером в с сезона-1995/96 (с перерывами), но ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. Нынешний финал для него третий (ранее он доходил до него с «Каролиной»-2002 и «Флоридой»-2023).