Мэттью Ткачак о Морисе: «Потрясающий тренер, лучший из всех, что у меня были. Хотим выиграть Кубок Стэнли для него»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак назвал Пола Мориса своим лучшим тренером.

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли. 

«Потрясающий тренер. Лучший из всех, что у меня были. Он помог мне стать лучше, чем я был на момент прихода в команду. Могу сказать о нем только хорошее. 

Испытываю к нему огромное уважение. Думаю, что все игроки в первую очередь хотят выиграть Кубок Стэнли для себя и своих партнеров по команде. Но Пол очень много сделал для нас в последние 2 года. Мы хотим выиграть Кубок Стэнли для него», – сказал Ткачак.  

57-летний Морис работает главным тренером в НХЛ с сезона-1995/96 (с перерывами), но ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. Нынешний финал для него третий (ранее он доходил до него с «Каролиной»-2002 и «Флоридой»-2023). 

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