Мэттью Ткачак о Морисе: «Потрясающий тренер, лучший из всех, что у меня были. Хотим выиграть Кубок Стэнли для него»
Мэттью Ткачак назвал Пола Мориса своим лучшим тренером.
«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли.
«Потрясающий тренер. Лучший из всех, что у меня были. Он помог мне стать лучше, чем я был на момент прихода в команду. Могу сказать о нем только хорошее.
Испытываю к нему огромное уважение. Думаю, что все игроки в первую очередь хотят выиграть Кубок Стэнли для себя и своих партнеров по команде. Но Пол очень много сделал для нас в последние 2 года. Мы хотим выиграть Кубок Стэнли для него», – сказал Ткачак.
57-летний Морис работает главным тренером в НХЛ с сезона-1995/96 (с перерывами), но ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. Нынешний финал для него третий (ранее он доходил до него с «Каролиной»-2002 и «Флоридой»-2023).