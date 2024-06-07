Морис о Ткачаке: «Он лидер «Флориды», его дисциплина выросла, он больше не сидит в штраф-боксе. В прошлом году он был тасманским дьяволом»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Пол Морис оценил игру нападающего Мэттью Ткачака.

Главный тренер «Флориды» ответил на вопрос о том, что результативность игрока снизилась в сезоне-2023/24. 

«Вам просто нужно посмотреть на некоторые другие цифры. Он лидер, он оказывает большое влияние на культуру и облик нашей команды.

Безусловно, больше всего выросла его дисциплина. Он больше не сидит в штраф-боксе. Я бы сказал, что так было с ноября по январь в прошлом году. Он был тасманским дьяволом», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

В сезоне-2022/23 Мэттью Ткачак набрал 133 очка при 197 минутах штрафа с учетом плей-офф. В нынешнем сезоне на его счету 107 баллов при 107 минутах штрафа.

В финале Кубка Стэнли-2024 «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном».

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Удачи Флориде в финале Кубка Стэнли !
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