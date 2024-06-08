Рожков о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид и Драйзайтль – два гения, но Бобровскому пора из Кубка шампанского испить»
Никита Рожков высказался о финале Кубка Стэнли-2024.
«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024. Серия стартует 9 июня.
– Финал НХЛ в разгаре…
– По утрам открываю хайлайты, но пару раз смотрел матчи и в прямом эфире ночью. Еще на стадии полуфиналов.
Когда играет «Эдмонтон» и его лидер Макдэвид, очень интересно наблюдать как он создает моменты в каждой смене. И с ним Драйзайтль – два гения игры, за которыми наблюдаешь завороженно. Который год оба выдают безумные результаты. И вот до кубка не могут никак добраться.
Но и за наших ребят из «Флориды» тоже переживаю и желаю им успеха в борьбе за престижный трофей. Сергей Бобровский в 35 лет заслужил победу и кубок! Хватит с него «Везины», пора из кубка ему шампанского испить! – сказал нападающий ЦСКА Рожков.
по такой логике должны были выиграть Даллас и Павелски