Рожков о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид и Драйзайтль – два гения, но Бобровскому пора из Кубка шампанского испить»

Теги ЦСКА Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Никита Рожков Хоккей

Никита Рожков высказался о финале Кубка Стэнли-2024.

«Эдмонтон» сыграет против «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024. Серия стартует 9 июня.

– Финал НХЛ в разгаре…

– По утрам открываю хайлайты, но пару раз смотрел матчи и в прямом эфире ночью. Еще на стадии полуфиналов.

Когда играет «Эдмонтон» и его лидер Макдэвид, очень интересно наблюдать как он создает моменты в каждой смене. И с ним Драйзайтль – два гения игры, за которыми наблюдаешь завороженно. Который год оба выдают безумные результаты. И вот до кубка не могут никак добраться.

Но и за наших ребят из «Флориды» тоже переживаю и желаю им успеха в борьбе за престижный трофей. Сергей Бобровский в 35 лет заслужил победу и кубок! Хватит с него «Везины», пора из кубка ему шампанского испить! – сказал нападающий ЦСКА Рожков. 

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3 комментария
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Поражение в этом финале может Драйзатля с Мэкдэвидом ещё более раззадорить
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> но Бобровскому пора из Кубка шампанского испить

по такой логике должны были выиграть Даллас и Павелски
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Ответ Александр Митраков
> но Бобровскому пора из Кубка шампанского испить по такой логике должны были выиграть Даллас и Павелски
Увы системный хоккей помешал , не получилось внести в него коррективы
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