Рожков о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид и Драйзайтль – два гения, но Бобровскому пора из Кубка шампанского испить»

Никита Рожков высказался о финале Кубка Стэнли-2024.

« » сыграет против «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024. Серия стартует 9 июня.

– Финал НХЛ в разгаре…

– По утрам открываю хайлайты, но пару раз смотрел матчи и в прямом эфире ночью. Еще на стадии полуфиналов.

Когда играет «Эдмонтон» и его лидер , очень интересно наблюдать как он создает моменты в каждой смене. И с ним – два гения игры, за которыми наблюдаешь завороженно. Который год оба выдают безумные результаты. И вот до кубка не могут никак добраться.

Но и за наших ребят из «Флориды» тоже переживаю и желаю им успеха в борьбе за престижный трофей. в 35 лет заслужил победу и кубок! Хватит с него «Везины», пора из кубка ему шампанского испить! – сказал нападающий ЦСКА Рожков.