Светлов о том, можно ли закрыть Макдэвида: «Это вопрос к Баркову. Он уже оставил позади Кучерова, звезд «Рейнджерс». Впереди самый сложный вызов»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов Артемий Панарин Никита Кучеров Мика Зибанежад Александр Барков Коннор Макдэвид Хоккей

Сергей Светлов поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли-2024.

В финальной серии сыграют «Флорида» и «Эдмонтон».

Макдэвида можно закрыть?

– Этот сложный вопрос – к универсальному форварду «Флориды» Баркову. В этом плей-офф он уже оставил позади Кучерова, звезд «Торонто» и «Рейнджерс» во главе с Таваресом и Мэттьюсом, Панариным и Зибанежадом. Наверное, впереди у Баркова самый сложный вызов. 

– В финале КХЛ забивали в среднем три гола. Что ждете от финала НХЛ?

– В НХЛ более атакующий хоккей, чем в КХЛ. Но посмотрите на результаты финалистов НХЛ в последних раундах – они забивали по два-три гола, а средняя результативность была не намного выше, чем в финале КХЛ.

Допускаю, что в главной серии сезона НХЛ могут проскользнуть один-два результативных матча. Но не удивлюсь, если в большинстве игр будет кахаэловская результативность. Слишком велика в финале цена гола! И очень высок уровень вратарей.

– Каким видите сценарий серии?

– «Эдмонтон» начнет в гостях и будет более осторожен. «Флорида», наоборот, постарается сыграть активно и жестко, с максимальным силовым давлением. Здесь интересна линия судейства – Макдэвид и Ко будут искать шанс на удаления соперника и реализацию большинства. 

Думаю, бригады меньшинства «Флориды» в эти дни тщательно большинство соперника изучают. Это один из ключевых факторов финала, – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

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