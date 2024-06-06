Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Барков – 2-й, Бобровский – 3-й, Драйзайтль – 4-й

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ ESPN Александр Барков Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Густав Форслинг Мэттью Ткачак Зак Хайман Эван Бушар Стюарт Скиннер Картер Верхэге Хоккей

Сергей Бобровский вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Рейтинг ESPN возглавил Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Александр Барков («Флорида»)

3. Сергей Бобровский («Флорида»)

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

5. Густав Форслинг («Флорида»)

6. Эван Бушар («Эдмонтон»)

7. Мэттью ТкачакФлорида»)

8. Зак Хайман («Эдмонтон»)

9. Картер Верхэге («Флорида»)

10. Стюарт Скиннер («Эдмонтон»)

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3 комментария
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Все зависит от того, кто КС возьмет. Если нефтянники, то МД или Драйз. Если Флорида, Барков или Бобровский.
+8
-1
+7
Ответ severchanin
Все зависит от того, кто КС возьмет. Если нефтянники, то МД или Драйз. Если Флорида, Барков или Бобровский.
Драйзу не дадут ни при каких условиях, пока в команде есть МакДи
+3
0
+3
Удачи Бобру!
+5
-5
0
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