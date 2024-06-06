Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Барков – 2-й, Бобровский – 3-й, Драйзайтль – 4-й
Сергей Бобровский вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи».
Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.
Рейтинг ESPN возглавил Коннор Макдэвид.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Александр Барков («Флорида»)
3. Сергей Бобровский («Флорида»)
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
5. Густав Форслинг («Флорида»)
6. Эван Бушар («Эдмонтон»)
7. Мэттью Ткачак («Флорида»)
8. Зак Хайман («Эдмонтон»)
9. Картер Верхэге («Флорида»)
10. Стюарт Скиннер («Эдмонтон»)