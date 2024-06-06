Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Барков – 2-й, Бобровский – 3-й, Драйзайтль – 4-й

Сергей Бобровский вошел в список претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Рейтинг ESPN возглавил .

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. («Флорида»)

3. («Флорида»)

4. («Эдмонтон»)

5. («Флорида»)

6. («Эдмонтон»)

7. (« »)

8. («Эдмонтон»)

9. («Флорида»)

10. Стюарт Скиннер («Эдмонтон»)