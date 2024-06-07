Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии The Score, Барков – 2-й, Бушар – 3-й, Бобровский – 5-й
Сергей Бобровский попал в список претендентов на «Конн Смайт Трофи».
Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.
Топ-5 по версии The Score возглавил Коннор Макдэвид.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Александр Барков («Флорида»)
3. Эван Бушар («Эдмонтон»)
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
5. Сергей Бобровский («Флорида»)