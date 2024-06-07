Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии The Score, Барков – 2-й, Бушар – 3-й, Бобровский – 5-й

Сергей Бобровский попал в список претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Топ-5 по версии The Score возглавил Коннор Макдэвид.

1. («Эдмонтон»)

2. («Флорида»)

3. («Эдмонтон»)

4. (« »)

5. Сергей Бобровский («Флорида»)