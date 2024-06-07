Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по версии The Score, Барков – 2-й, Бушар – 3-й, Бобровский – 5-й

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Эван Бушар Хоккей

Сергей Бобровский попал в список претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Приз ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором принимают участие члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Топ-5 по версии The Score возглавил Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Александр Барков («Флорида»)

3. Эван Бушар («Эдмонтон»)

4. Леон ДрайзайтльЭдмонтон»)

5. Сергей Бобровский («Флорида»)

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10 комментариев
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У него сейчас 31 очко, если выбьет 40 - то станет единственным из людей, кто достиг этой отметки в плей-офф (Грецки и Лемье не в счет - это не люди). В этом случае даже при поражении нефти Коня вполне справедливо отдадут ему, потому что Кубок Стэнли разыгрывают каждый год, а такие исторические личные перформансы бывают раз в 30 лет. Но всё это в том случае, если продолжит набирать очки в таком же темпе, впереди главный босс - лучшая оборона лиги с разыгравшимся Бобровским.
+10
-1
+9
Ответ Амфитрион
Ох не сказал бы что у Пантер лучшая оборона лиги. Другое дело, что Флорида сейчас умеет играть в контроль всей командой, и если получается, справиться с ними тяжело. Но вот конкретно в обороне косячить умеют, выходы в ноль не редкость.
У кого лучше? В плей-офф Флорида на 2 месте по допущенным броскам по своим воротам, на первом месте по допущенным опасным моментам, регулярке были на 3 и 2 соответственно.
+2
0
+2
Кто-то как Ткачуки всякие и Барковы одно место рвут, чтобы кое-как свои 20 очей наскрести, а кто-то как Конор просто играет себе в кайф, и уже 31 очко)
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0
Ответ mantruck
Бобр отправил Тампу, Бостон и НЙР в отпуск, а что сделал МакДэвид в этом плей-офф ?
Хорош))
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