Ротенберг о самоокупаемости клубов: «Если «Матч ТВ» будет платить за показ игр сравнимые с Северной Америкой суммы, можно выйти. Если на арене 24 000 человек, как у СКА, возможности улучшаются»

Теги СКА болельщики бизнес телевидение НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ деньги СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, что нужно для того, чтобы клубы стали самоокупаемыми.

«Чтобы российские клубы стали самоокупаемыми, нужны рыночные механизмы. Нужны образованные менеджеры, высококвалифицированные специалисты. Обращаем внимание, чтобы детишки и занимались спортом, и получали образование.

Нужно, чтобы вся индустрия двигалась вперед. Как окупаются клубы в Северной Америке? За счет продажи ТВ-прав и инфраструктуры. Если «Матч ТВ» будет платить за показ хоккейных матчей суммы, сравнимые с Северной Америкой, можно выйти на самоокупаемость. Это огромная работа. 

Невозможно построить дом без фундамента, вы не можете построить дом сразу с десятого этажа. Инфраструктура – это фундамент.

Вы не можете добиться таких показателей во дворце, где максимальная вместимость 1 500 зрителей. Если у вас 24 тысячи, как было у СКА в этом сезоне, у вас улучшаются возможности», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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37 комментариев
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Сколько из 24 000 пришло за свои деньги?
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А где матч ТВ возьмет столько денег? Газпром даст! А где Газпром возьмёт? Газ продаст! Гениально? Гениально! Роман, не благодари!
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Невозможно построить дом без фундамента, вы не можете построить дом сразу с десятого этажа. Инфраструктура – это фундамент.

Рома, фундамент - это платежеспособное население, которое может себе позволить билеты за 20-100€/$ в пересчёте на рубли и сопоставимые деньги - за платное телевидение. Пока этого не будет, все ваши дворцы и трансляции окупаться не будут.
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Куртки замшевые! Три!
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Мели Емеля - твоя неделя
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-1
+9
Если рекламируют монополию Газпром, то то ясно, что на самоокупаемость мы не выйдем еще 100 лет.
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Самые дешевые билеты на матчи финала НХЛ 450 долларов. Средняя российская зарплата без малого.
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А кто будет платить Матч ТВ? Много будет желающих смотреть хоккей платно? А если деньги все равно будут из бюджета, то какая это самоокупаемость
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Интересно,Ротенберг старший пытался в его детстве как то бороться за здоровье сынульки?Ну врачи там,уколы?Ему же дружбаны наверное в банях говорят что сынок то-таво...
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Матч ТВ будет платить) чем? бюджетными деньгами?)) да еще как в Сев америке)) в хлам убыточный канал) а Рома стендапер смешной и глупый.
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Он реально ненормальный.
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Бизнесмен и менеджер от Самого.
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Газпром с Роснефтью каждому клубу в спонсоры и будет всем самоокупаемость)) Арен 20-ти тысячных понастроят, а потолок будет в 90 млрд руб
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Дбл блт
+2
-1
+1
у зенита 45к ходит по данным их медиа, а стадион даже не полупустой бывает, а меньше)))у ска 24к на пустом, в своём мирке живут обыватели болот
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+1
Когда он уже свалит куда-нибудь хотя бы для начала в отпуск
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Неужели у нас найдётся большая группа болельщиков готовых заплатить 300÷500 долларов за билет ?
Трепач.
+2
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Извините, из чего ТВ будет платить клубам? У нас кто то готов платить за просмотр матчей КХЛ? Да ещё по ценам НХЛ? Где эти люди, покажите их.
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Когда-нибудь Роттенберг узнает два слова: рынок и экономика
+2
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Чтобы матч столько дал, нужно чтобы люди за этот контент заплатили и рекламодатели, но Роман как мы знаем сразу родился с золотыми ложками, зачем ему основы экономики
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Забудь про самоокупаемость даже при 24000.Цены на билеты не сравнимы с НХЛ.
+2
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Почему ленинградские не любят Петербург и приходят на это?
+1
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0
Ответ Владимир Данилов
Невозможно построить дом без фундамента, вы не можете построить дом сразу с десятого этажа. Инфраструктура – это фундамент. Рома, фундамент - это платежеспособное население, которое может себе позволить билеты за 20-100€/$ в пересчёте на рубли и сопоставимые деньги - за платное телевидение. Пока этого не будет, все ваши дворцы и трансляции окупаться не будут.
👏🏼👏🏼👏🏼
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На МатчТВ сейчас кофем поперхнулись. Чего?
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Благодаря Зениту и СКА , Газпром в этом году ушел в минуса.
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А можно сократить потолок зарплат и тогда доходы приблизятся к расходам
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Однако роман губера задвинул.Прямо прет из него всё подряд.
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Пенсионерам пенсию нормальную.
Рабочим зарплату.....
И всё у всех будет хорошо......
А не набивать карманы себе клоуны.......
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Скажите ему сколько денег стоит билет на рядовой матч НХЛ.
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Детишки есть. Системы нет. Неполноценное интервью.
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