Ротенберг о самоокупаемости клубов: «Если «Матч ТВ» будет платить за показ игр сравнимые с Северной Америкой суммы, можно выйти. Если на арене 24 000 человек, как у СКА, возможности улучшаются»
Роман Ротенберг рассказал, что нужно для того, чтобы клубы стали самоокупаемыми.
«Чтобы российские клубы стали самоокупаемыми, нужны рыночные механизмы. Нужны образованные менеджеры, высококвалифицированные специалисты. Обращаем внимание, чтобы детишки и занимались спортом, и получали образование.
Нужно, чтобы вся индустрия двигалась вперед. Как окупаются клубы в Северной Америке? За счет продажи ТВ-прав и инфраструктуры. Если «Матч ТВ» будет платить за показ хоккейных матчей суммы, сравнимые с Северной Америкой, можно выйти на самоокупаемость. Это огромная работа.
Невозможно построить дом без фундамента, вы не можете построить дом сразу с десятого этажа. Инфраструктура – это фундамент.
Вы не можете добиться таких показателей во дворце, где максимальная вместимость 1 500 зрителей. Если у вас 24 тысячи, как было у СКА в этом сезоне, у вас улучшаются возможности», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Рома, фундамент - это платежеспособное население, которое может себе позволить билеты за 20-100€/$ в пересчёте на рубли и сопоставимые деньги - за платное телевидение. Пока этого не будет, все ваши дворцы и трансляции окупаться не будут.
Трепач.
Рабочим зарплату.....
И всё у всех будет хорошо......
А не набивать карманы себе клоуны.......