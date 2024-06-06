Ротенберг о самоокупаемости клубов: «Если «Матч ТВ» будет платить за показ игр сравнимые с Северной Америкой суммы, можно выйти. Если на арене 24 000 человек, как у СКА, возможности улучшаются»

Роман Ротенберг рассказал, что нужно для того, чтобы клубы стали самоокупаемыми.

«Чтобы российские клубы стали самоокупаемыми, нужны рыночные механизмы. Нужны образованные менеджеры, высококвалифицированные специалисты. Обращаем внимание, чтобы детишки и занимались спортом, и получали образование.

Нужно, чтобы вся индустрия двигалась вперед. Как окупаются клубы в Северной Америке? За счет продажи ТВ-прав и инфраструктуры. Если « » будет платить за показ хоккейных матчей суммы, сравнимые с Северной Америкой, можно выйти на самоокупаемость. Это огромная работа.

Невозможно построить дом без фундамента, вы не можете построить дом сразу с десятого этажа. Инфраструктура – это фундамент.

Вы не можете добиться таких показателей во дворце, где максимальная вместимость 1 500 зрителей. Если у вас 24 тысячи, как было у СКА в этом сезоне, у вас улучшаются возможности», – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР Ротенберг в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).