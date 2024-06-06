Дегтярев про «Амур» и Кубок Гагарина: «Поставлена цель стать чемпионом в 2026 году»

Михаил Дегтярев заявил, что «Амур» должен выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.

– Как завоевать внимание в спорте?

– Возможно, скандалы. Я как губернатор об этом знаю.

Вы знаете, в каком году « » поставлена цель стать чемпионом? В 2026-м, – сказал министр спорта России на сессии «Медийный спорт – феномен и потенциал» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, Дегтярев ранее занимал пост губернатора Хабаровского края.