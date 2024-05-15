Гендиректор «Амура»: «Перед нами стояла задача завоевать Кубок Гагарина. Она осталась, ничего не изменилось»

Теги Амур КХЛ Политика Михаил Дегтярев Роман Крамарь Хоккей

В «Амуре» рассказали о будущем клуба после назначения Дегтярева министром спорта.

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь отметил, что переход председателя попечительского совета клуба Михаила Дегятерва с поста губернатора региона на должность министра спорта России не отменяет задачи завоевать Кубок Гагарина. 

«На данный момент клуб работает в штатном режиме, все цели, поставленные Михаилом Владимировичем, остаются актуальными. Перед нами стояла задача завоевать Кубок Гагарина, она осталась, ничего не изменилось.

Бюджет на новый сезон уже сформирован, финансово мы как чувствовали себя стабильно, так и чувствуем. Все нормально», – сказал Крамарь.

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