Ротенберг о назначении Дегтярева министром спорта РФ: «Именно такой человек должен отвечать за спорт в стране. Он очень хорошо разбирается в хоккее»

Роман Ротенберг высказался о назначении Михаила Дегтярева.

«Хочу поздравить Михаила Дегтярева с назначением на важнейший пост – Министра спорта Российской Федерации.

С Михаилом Владимировичем мы работаем с 2016 года, еще с момента его деятельности на посту председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Он очень хорошо разбирается в хоккее, во время работы на посту губернатора Хабаровского края постоянно посещал матчи « ». Кроме того, Михаил Владимирович входит в Правление ФХР.

Я желаю ему сил, азарта, воли и выдержки на таком важном государственном посту. Именно такой человек должен отвечать за спорт в стране!» – написал главный тренер в телеграм-канале.