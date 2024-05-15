Ротенберг о назначении Дегтярева министром спорта РФ: «Именно такой человек должен отвечать за спорт в стране. Он очень хорошо разбирается в хоккее»

Теги СКА Амур ФХР КХЛ Министерство спорта России Роман Ротенберг Михаил Дегтярев Хоккей

Роман Ротенберг высказался о назначении Михаила Дегтярева.

«Хочу поздравить Михаила Дегтярева с назначением на важнейший пост – Министра спорта Российской Федерации.

С Михаилом Владимировичем мы работаем с 2016 года, еще с момента его деятельности на посту председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Он очень хорошо разбирается в хоккее, во время работы на посту губернатора Хабаровского края постоянно посещал матчи «Амура». Кроме того, Михаил Владимирович входит в Правление ФХР.  

Я желаю ему сил, азарта, воли и выдержки на таком важном государственном посту. Именно такой человек должен отвечать за спорт в стране!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

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50 комментариев
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Именно по этой причине господин Дегтярёв в 2020 или 2021 году поздравил в одной из социальных сетей молодёжную сборную России с победой на чемпионате мира, который проходил в 2011 году. Бывает, перепутал.
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Биба и Боба
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Он разбирается в хоккее так же как и ты
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Да, он как то не ту нашу сборную поздравил с победой в финале ЧМ
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"Он очень хорошо разбирается в хоккее.. как и я", сказал Роман Блаженный
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Хоккей веником с мылом вместо шайбы.
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Ответ pztpzhmx66
Комментарий скрыт
Только он тогда работал в комитете по спорту(или что-то около того)
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Не то что Фетисов, — добавил Роман
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Ещё скажи что ночи вместе проводили, смотря НХЛ...
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В России вообще только 2 человека по-настоящему разбираются в хоккее - Ротенберг и Дегтярев.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хоккей веником с мылом вместо шайбы.
Веником и мылом им рты мыть надо после их монологов...
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Ответ Join22
Да, он как то не ту нашу сборную поздравил с победой в финале ЧМ
Ну, главное, нашу же!
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Отсмотрел 800 матчей Амура......))))
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Он еще большой эксперт по вопросам конвертирования валют на холодильниках!
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Ответ Петрович
Ещё скажи что ночи вместе проводили, смотря НХЛ...
Не мало ночей получится, по-любому сработаются)
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Он очень хорошо разбирается в хоккее, почти также хорошо как я, добавил Ротенберг
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И в бассейнах тоже неплохо шарит))
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это который не смог отличить действующий состав молодежки и 10 летней давности ? нафих таких разбирающихся...
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Вот иногда думаешь - троллят. Ведь, если нет - это же страшно. А потом понимаешь - какой же ужас нас окружает.
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Я его хорошо знаю, часто встречаемся на приеме у психотерапевта.
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Ротенберга в лдпр принять надо, может в хоккее начнет разбираться.
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Нашёл спонсоров для Амура, на хоккей ходил ,задачи ставил.Ну значит разбирается.Также и Рома матчей насмотрелся, стал гениальным тренером.
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Ответ Yndestad
И в бассейнах тоже неплохо шарит))
И мастер спорта по фехтованию на кожаных шпагах
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Ротенберг может банально троллит?
Ну не может человек быть таким тупым.
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Два.. била, это сила!
+2
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А сколько матчей он посмотрел вживую?? Хочется понять, как хорошо он разбирается в хоккее
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Dурак dурака видит издалека)))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хоккей веником с мылом вместо шайбы.
Депутатское пятиборье:
1. Белая полоса препятствий
2. Слалом по встречной полосе движения с проблесковыми маячками
3. Экстремальная парилка дубовыми вениками
4. Настя Рыбка. Эстафета
5. Стрельба по прохожим из окна автомобиля
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лучше бы ему дали министерство банных дел и повторных трансляций
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эти персонажи друг друга стоят. они как губка боб, обитают сами знаете где.
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