Назаров о Дегтяреве: «Молодой, амбициозный, поднял «Амур», вывел развитие хоккея в регионе на новый уровень. Теперь будет развивать весь отечественный спорт»

Теги Амур Андрей Назаров КХЛ Министерство спорта России Политика Михаил Дегтярев Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров оценил назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ.

«Положительно оцениваю назначение на пост министра спорта России Михаила Дегтярева.

Молодой, амбициозный, поднял «Амур», вывел развитие хоккея в своем регионе на новый уровень, теперь будет развивать весь отечественный спорт. Задача ответственная, но интересная.

Вся наша страна смотрит в будущее с большим энтузиазмом. Сегодняшняя встреча в Китае двух лидеров великих держав – России и Китая – это доказывает.

С такими друзьями нам не один враг не страшен, это высочайший уровень, поэтому победа, несомненно, будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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7 комментариев
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И тут не забыл лидера приплести на всякий случай. Молодец Андрюша 🤡
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Поднял Амур - уровень воды в реке?
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Поднял Амур куда?
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Метит в пресс-секретари Минспорта, не иначе. Сначала похвалил частное, потом возвеличил общее - все по учебнику. Тестовое задание выполнил успешно.
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"Куда поднял Амур?" - да какая разница, он губернатор региона был, а не директор или тренер Амура))) Всё, что он сделал, это бабло в клуб направил, а клуб полностью на балансе региона) Т е даже сильно работать по привлечению спонсоров не понадобилось))
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Ответ Dr. Heisenberg
Метит в пресс-секретари Минспорта, не иначе. Сначала похвалил частное, потом возвеличил общее - все по учебнику. Тестовое задание выполнил успешно.
А где сейчас Ларин работает? Все также пресс-аташе сборной?
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