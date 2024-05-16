Назаров о Дегтяреве: «Молодой, амбициозный, поднял «Амур», вывел развитие хоккея в регионе на новый уровень. Теперь будет развивать весь отечественный спорт»

Андрей Назаров оценил назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ.

«Положительно оцениваю назначение на пост министра спорта России Михаила Дегтярева.

Молодой, амбициозный, поднял « », вывел развитие хоккея в своем регионе на новый уровень, теперь будет развивать весь отечественный спорт. Задача ответственная, но интересная.

Вся наша страна смотрит в будущее с большим энтузиазмом. Сегодняшняя встреча в Китае двух лидеров великих держав – России и Китая – это доказывает.

С такими друзьями нам не один враг не страшен, это высочайший уровень, поэтому победа, несомненно, будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.