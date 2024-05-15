«Амур» о Дегтяреве: «Все без исключения Тигры – от ледоваров до игроков, от техперсонала до президента, говорят ему огромное спасибо за эти годы»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Михаил Дегтярев Хоккей

«Амур» поздравил Михаила Дегтярева с назначением министром спорта РФ.

«Поздравляем Михаила Владимировича Дегтярева с назначением на должность министра спорта Правительства России и желаем ему успехов во всех начинаниях, реализации самых амбициозных проектов и плодотворной работы на благо нашей спортивной страны!

Под его руководством профессиональный и массовый спорт в Хабаровском крае сделал качественный шаг вперед, теперь пришло время сделать это на уровне всей страны 💪

Все без исключения Тигры нашего клуба, от ледоваров до игроков, от технического персонала до генерального директора и президента, говорят Михаилу Владимировичу огромное искреннее спасибо за эти годы, за неоценимую поддержку, за деятельное внимание.

Благодаря ему «Амур» крепко встал на ноги, заявил о себе в прошлом сезоне и продолжит идти к поставленной задаче

Благодарим вас за все, Михаил Владимирович! Терпения, успехов и только побед вам на новой должности 🤝», – говорится в сообщении пресс-службы клуба из Хабаровска. 

В 2021 году Дегтярев, занимавший должность губернатора Хабаровского края, поставил «Амуру» задачу выиграть Кубок Гагарина до 2026 года. 

3 комментария
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Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Леонида Ильича!
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В рейтинге регионов по уровню социального благополучия Хабаровский край занял 33 место, Приморье оказалось на 26, а Сахалинская область на 9.
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