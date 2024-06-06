«Артюхин играл бы как Ягр, если бы тренеры использовали его сильные качества. Многие наши ребята не раскрылись». Новиков о форварде

Теги СКА Евгений Артюхин Яромир Ягр НХЛ Юрий Новиков КХЛ Хоккей

Юрий Новиков считает, что Евгений Артюхин мог играть как Яромир Ягр.

«Нужно понимать, как использовать игрока, с какими партнерами его выпускать. Многие наши ребята не раскрылись только потому, что их неправильно использовали.

Я здесь всегда вспоминаю пример Артюхина. Если бы тренеры использовали его сильные качества, он бы играл как Ягр», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

Евгений Артюхин завершил игровую карьеру в 2022 году. Форвард выступал за «Витязь», «Тампу», «Анахайм», «Атланту», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Атлант», «Сибирь», «Нефтехимик», московское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».

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12 комментариев
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Вот такие у нас заслуженные тренеры.
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Артюхин как Ягр.Ну и сравнение.
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Он забыл добавить, что как Ягр в 52 года
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Сказочник
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А какие сильные стороны у Артюхина, кроме как херачить финнов?
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Мелковатое сравнение, Ягр на порядок слабее Евгения. Параллель с Лемье была бы более уместна
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Этому больше не наливать
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а бабушка была бы дедушкой...
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Пхахаха ))))
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Михаил Анисина пел бы как Паваротти, если бы тренеры использовали его сильные качества
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Ох уж эти пришлые ,глупые не умеющие воспитывать хоккеистов клубы НХЛ «Тампа», «Анахайм», «Атланта», да и всякие «Локомотив», «Авангард», СКА, «Атлант», и прочие «Сибири», ..если бы не они и их бездарность то Артюхин был бы Ягром)
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А какие его качества использовали тренеры? Делали распасовщиком, учили обводкам, не давали драться?
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