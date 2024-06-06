«Артюхин играл бы как Ягр, если бы тренеры использовали его сильные качества. Многие наши ребята не раскрылись». Новиков о форварде

Юрий Новиков считает, что Евгений Артюхин мог играть как Яромир Ягр.

«Нужно понимать, как использовать игрока, с какими партнерами его выпускать. Многие наши ребята не раскрылись только потому, что их неправильно использовали.

Я здесь всегда вспоминаю пример Артюхина. Если бы тренеры использовали его сильные качества, он бы играл как Ягр», – сказал заслуженный тренер России Новиков.

завершил игровую карьеру в 2022 году. Форвард выступал за «Витязь», «Тампу», «Анахайм», «Атланту», «Локомотив», «Авангард», СКА, «Атлант», «Сибирь», «Нефтехимик», московское «Динамо», ЦСКА и «Адмирал».