Ягр об игре в 52 года и сравнениях с Горди Хоу: «Разница в том, что он выступал в НХЛ, а я – в чешской лиге»

Яромир Ягр объяснил, почему не сравнивает себя с Горди Хоу.

В минувшем сезоне Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, сыгравшим в профессиональной лиге.

Он вышел на лед в 52 года и 63 дня в составе « », которым владеет, и улучшил результат Хоу, который в сезоне-1979/80 в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в НХЛ. Всего в сезоне чешский форвард провел 15 матчей.

«Разница в том, что все еще играл в в моем возрасте, а я выступаю в чешской лиге», – сказал Ягр.