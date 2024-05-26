Ягр об игре в 52 года и сравнениях с Горди Хоу: «Разница в том, что он выступал в НХЛ, а я – в чешской лиге»

Теги Яромир Ягр Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии Горди Хоу Кладно Хоккей

Яромир Ягр объяснил, почему не сравнивает себя с Горди Хоу.

В минувшем сезоне Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, сыгравшим в профессиональной лиге.

Он вышел на лед в 52 года и 63 дня в составе «Кладно», которым владеет, и улучшил результат Хоу, который в сезоне-1979/80 в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в НХЛ. Всего в сезоне чешский форвард провел 15 матчей.

«Разница в том, что Горди все еще играл в НХЛ в моем возрасте, а я выступаю в чешской лиге», – сказал Ягр.

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9 комментариев
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Ну и что уже 52 Если есть здоровье а у Ягра есть, то почему бы и не играть 💪💪💪
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Ответ dalmolchun
Тогда НХЛ мало чем отличалась от нынешней чешской лиги. Полно канадских дуболомов, 0 иностранцев, уровень тогдашней сборной Канады во главе с Гретцки показала сборная СССР, обыграв её на кубке Мира 8:1. Да и сейчас Канада играет лишь за третье место, а Чехия в финале ЧМ. Не прибедняйся, Яромир!
А предполагать что не было иностранцев, когда играл Уэйн, на отрезке 80/90, тэто вообще вверх идиотизма
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скромняга)
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и тем не менее достойно
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Слабаки. Путин в 70 в НХЛ играл. И забивал по 6 за игру.
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Фанатик(в хорошем смысле)
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Ответ dalmolchun
Тогда НХЛ мало чем отличалась от нынешней чешской лиги. Полно канадских дуболомов, 0 иностранцев, уровень тогдашней сборной Канады во главе с Гретцки показала сборная СССР, обыграв её на кубке Мира 8:1. Да и сейчас Канада играет лишь за третье место, а Чехия в финале ЧМ. Не прибедняйся, Яромир!
Сразу видно, в хоккее вы как, пардон, св в апельсинах😆😆😆 Кстати ваши 8-1 совершенно не отражают игру. Возили там советских по полной программе. Вот только Третьяк все ловил, канадский все пускал
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