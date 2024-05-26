Ягр об игре в 52 года и сравнениях с Горди Хоу: «Разница в том, что он выступал в НХЛ, а я – в чешской лиге»
Яромир Ягр объяснил, почему не сравнивает себя с Горди Хоу.
В минувшем сезоне Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, сыгравшим в профессиональной лиге.
Он вышел на лед в 52 года и 63 дня в составе «Кладно», которым владеет, и улучшил результат Хоу, который в сезоне-1979/80 в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в НХЛ. Всего в сезоне чешский форвард провел 15 матчей.
«Разница в том, что Горди все еще играл в НХЛ в моем возрасте, а я выступаю в чешской лиге», – сказал Ягр.