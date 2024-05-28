«Я умру на льду». 52-летний Ягр о слухах про завершение карьеры
Яромир Ягр отреагировал на информацию о завершении хоккейной карьеры.
Ранее появилась информация, что 52-летний нападающий впервые нанял персонального тренера для подготовки к следующему сезону.
Также сообщалось, что «Питтсбург» собирается предложить Яромиру Ягру должность в клубе.
«Я умру на льду», – высказался чешский форвард о своем статусе как хоккеисте.
Ягр выступает в Чехии за «Кладно», владельцем которого является.
Человек-хоккей !
Низзя умирать!