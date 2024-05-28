«Я умру на льду». 52-летний Ягр о слухах про завершение карьеры

Теги Питтсбург Яромир Ягр НХЛ чемпионат Чехии Кладно Хоккей

Яромир Ягр отреагировал на информацию о завершении хоккейной карьеры.

Ранее появилась информация, что 52-летний нападающий впервые нанял персонального тренера для подготовки к следующему сезону.

Также сообщалось, что «Питтсбург» собирается предложить Яромиру Ягру должность в клубе.

«Я умру на льду», – высказался чешский форвард о своем статусе как хоккеисте.

Ягр выступает в Чехии за «Кладно», владельцем которого является.

8 комментариев
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Этот может !
Человек-хоккей !
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Яромир Батькович, здоровья!
Низзя умирать!
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Вот это я понимаю профессионал от мозга до костей! ЯРОМИР ЯГР…🚀
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Батя, здоровья и только здоровья!!!! Хоть до 100 лет играй!!!! Ты это если не мистер, то пан Хоккей!!!!!
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Такого в мире профессионального спортсмена вообще и близко нет, как Яромир Ягр!
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Красавчик, Яромир! Так держать! Равняемся на тебя.
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