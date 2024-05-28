«Я умру на льду». 52-летний Ягр о слухах про завершение карьеры

Яромир Ягр отреагировал на информацию о завершении хоккейной карьеры.

Ранее появилась информация, что 52-летний нападающий впервые нанял персонального тренера для подготовки к следующему сезону.

Также сообщалось, что « » собирается предложить должность в клубе.

«Я умру на льду», – высказался чешский форвард о своем статусе как хоккеисте.

Ягр выступает в Чехии за « », владельцем которого является.