Ягр впервые за 20 лет нанял персонального тренера для подготовки. Сезон будет последним для 52-летнего чеха

Теги Яромир Ягр Сборная Чехии по хоккею НХЛ чемпионат Чехии Кладно Фитнес Хоккей

Яромир Ягр впервые за 20 лет нанял персонального тренера для подготовки к сезону.

52-летний чешский форвард, выступающий за «Кладно», владельцем которого он является, ранее заявил, что следующий сезон в чемпионате Чехии станет для него последним.

«Впервые за 20 лет я решил нанять персонального тренера. Я пробую что-то новое. Хочу посмотреть, что получится.

За последние 20 лет я ни разу не тренировался летом. Я никогда не ходил в тренажерный зал, я все делал на льду.

Я наслаждаюсь [жизнью], развлекаюсь и тренируюсь», – рассказал Ягр.

За последние два сезона Яромир сыграл 26 и 15 матчей.

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5 комментариев
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Рома Ротенберга найми. Он тебе поставит системную тренировочную программу.
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Последний сезон в Кладно,а там уже и на драфт выходить пора.
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Ответ dosatuy
Может себя в первое звено поставить или в 4-е. Развлекуши.
И не говори …Хозяин -барин. Делает , что хочет )
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Ответ Данияр Мухамадеев
Последний сезон в Кладно,а там уже и на драфт выходить пора.
И далеко не факт, что Хагенс этого перспективного чеха опередит: за европейца и опыт, и катание, и нацеленность на результат.
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