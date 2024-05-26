Ягр впервые за 20 лет нанял персонального тренера для подготовки. Сезон будет последним для 52-летнего чеха

Яромир Ягр впервые за 20 лет нанял персонального тренера для подготовки к сезону.

52-летний чешский форвард, выступающий за « », владельцем которого он является, ранее заявил, что следующий сезон в чемпионате станет для него последним.

«Впервые за 20 лет я решил нанять персонального тренера. Я пробую что-то новое. Хочу посмотреть, что получится.

За последние 20 лет я ни разу не тренировался летом. Я никогда не ходил в тренажерный зал, я все делал на льду.

Я наслаждаюсь [жизнью], развлекаюсь и тренируюсь», – рассказал Ягр.

За последние два сезона Яромир сыграл 26 и 15 матчей.