Ягр о подготовке к сезону: «У меня дар от Бога – мое тело не устает. Я мог бы тренироваться 5 или 6 часов в день»

52-летний Яромир Ягр рассказал о подготовке к сезону-2024/25.

Нападающий выступает в Чехии за «Кладно», владельцем которого является.

– В последние годы у меня не было причин тренироваться летом, потому что я не рассчитывал играть весь сезон, а хотел приступить только в декабре или январе. Я был абсолютно не в форме и имел избыточный вес.

Теперь, когда я все это изменил, у меня почти не осталось свободного времени. Даже во время чемпионата мира, где у меня было много обязанностей в качестве посла, я нанял тренера по фитнесу и начал тренироваться более интенсивно.

– Вам это помогает?

– Даже он не знает, как мое тело отреагирует на те или иные вещи. Но мы начали, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении.

Но точный ответ мы получим, когда начнется сезон. Я хочу показать себе, возможно ли это вообще в моем возрасте. Если я буду уделять этому больше времени, чем в последние годы, и постараюсь тренироваться так же, как когда я играл в НХЛ, способен ли я играть на более высоком уровне? Или это вообще не имеет значения, ведь возраст не остановить...

– Как справляется ваш организм?

– У меня есть дар, который, как мне кажется, я получил от Бога, – мое тело не устает. Если бы я хотел тренироваться пять или шесть часов в день, я бы мог.

– Вы говорите, что будете играть еще год. Но что если вы обнаружите, что при качественной летней подготовке это все еще возможно и у вас хватит сил для участия в Экстралиге? Будет ли это последний сезон?

– В «Кладно» точно.

– Что именно это значит?

– Это значит, что это будет мой последний сезон в « », – сказал .