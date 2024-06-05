Ротенберг о развитии хоккея во время санкций: «За счет сотрудничества с Индией решение найдено. Там играют в хоккей на траве, это многомиллиардная индустрия. В крикете – 10 млрд, ищем конкуренцию с ним»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой бизнес хоккей на траве КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ деньги Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в России в период санкций.

– Сложно ли развивать хоккей в период санкций?

– Это время возможностей. Трудности – это вызов. Люди, которые не боятся сложностей, принимают этот вызов и ищут решение.

Решение уже найдено. В том числе за счет сотрудничества с Индией. Там играют в хоккей на траве, это очень популярный вид спорта. С точки зрения бизнеса это многомиллиардная индустрия. В том же крикете 10 миллиардов долларов! Мы ищем в будущем конкуренцию именно с крикетом.

Если у нас будет лига как лига в крикете с бюджетом в 10 миллиардов – все поедут. Любой хоккеист из Канады. Это бизнес, ничего личного, – сказал главный тренер СКА, руководитель штаба сборных команд России по хоккею Роман Ротенберг.

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30 комментариев
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Какие таблетки принимает Ротенберг ?
Какая лига с бюджетом в 10 миллиардов $ ?

Справочно: Доходы клубов НХЛ по итогам 2023/24 составят 6.2 млрд $
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– Это время возможностей. Трудности – это вызов. Люди, которые не боятся сложностей, принимают этот вызов и ищут решение.

Вспоминается анекдот:
- Света, у меня проблема с...
- Валера, мы сто раз обсуждали, правильно говорить не проблема, а задача.
- Хорошо, у меня задача с алкоголем
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АСТАНАВИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Все логично. В КХЛ буква К означает крикет. Это все гениальная многоходовочка. Все в принципе уже подготовлено - "В Индии задержали мошенников, которые создали на ферме фейковую лигу по крикету и обманывали российских игроков на ставках.
Мошенники организовали несуществующую Индийскую лигу по крикету – роли игроков разных команд исполняли переодетые фермеры. Каждому такому «игроку» платили по 400 рупий (примерно 310 рублей) за игру.
Фейковые игры транслировались на ютуб-канале мошенников. На этих играх была даже графика, где отображался счет и составы команд.
Для создания атмосферы использовались аудиозаписи звуков болельщиков с реальных игр по крикету, а также записи голоса реального индийского комментатора. Однако стадион (которого на самом деле не было) никогда не показывали, снимая только игровую площадку и игроков крупным планом.

Был организован специальный телеграм-канал для россиян, где игроки делали ставки на матчи. В зависимости от числа ставок ход игры меняли прямо в прямом эфире.

Фейковая лига просуществовала до плей-офф. Когда проводили первые четвертьфинальные матчи, мошенников задержала полиция. "
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В Индии играют хоккей на траве, а Ротенберг - хоккей под травой
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Все бы ничего, но по газону на коньках с непривычки тяжеловато будет.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какие таблетки принимает Ротенберг ? Какая лига с бюджетом в 10 миллиардов $ ? Справочно: Доходы клубов НХЛ по итогам 2023/24 составят 6.2 млрд $
Может рупий?
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Куда смотрят врачи пациент требует внимания.
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Уебан
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Рома, тут ты совершенно прав. Иди уже занимайся развитием крикета в России, а хоккей оставь в покое.
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Ответ papadok
Все бы ничего, но по газону на коньках с непривычки тяжеловато будет.
ты недооцениваешь гения, коньки заменим на ролики
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какие таблетки принимает Ротенберг ? Какая лига с бюджетом в 10 миллиардов $ ? Справочно: Доходы клубов НХЛ по итогам 2023/24 составят 6.2 млрд $
бюджет и доходы не много разные вещи
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Ответ papadok
Все бы ничего, но по газону на коньках с непривычки тяжеловато будет.
Надо понимать, что добавятся ещё самолётные ноги.
Всё-таки до Индии 7-8 часов лёта.
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Я требую снятия, запрета на мат и оскорбления к постам о данном персонаже
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Ну кто еще тут будет спорить, что Ротенберг не "великий"? К белорусам добавятся индусы и весь мир будет "завидовать" нам...
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Ответ marcusdi
ты недооцениваешь гения, коньки заменим на ролики
Третьяк с Михайловым не одобрят, ретрограды.
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Я правильно понимаю, он крикет на лёд хочет перевести?
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Перешёл на траву.
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А можно северные реки повернуть на юг, и тогда... Ой, это где-то уже было.
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Спасибо, ̶с̶в̶о̶л̶о̶ ..., эээ, светочь, ты указал нам путь!
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ХАХХАХАХАХ, когда это прекратится??
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В шахматы ещё можно. Шашки. Поддавки. Такие перспективы открываются.
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Кому ты на... нужен!!!
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Ищет конкуренцию с крикетом в России? 🤔
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Ну правильно , индусы зальют катки и все полтора миллиарда выстроятся в большие очереди во дворцы, где будут любоваться СКА и другими детищами величайшего хоккейного тренера Романа Ротенберга, ну а реки рупий соответственно потекут в российских бюджет плавно конвертируясь в наши любимые рубли! Гениальный стратег и тренер товарищ Ротенберг прекрасно обрисовал картину процветания России-Матушки!!!👏👏👏
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сказочный
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