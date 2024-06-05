Ротенберг о развитии хоккея во время санкций: «За счет сотрудничества с Индией решение найдено. Там играют в хоккей на траве, это многомиллиардная индустрия. В крикете – 10 млрд, ищем конкуренцию с ним»

Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в России в период санкций.

– Сложно ли развивать хоккей в период санкций?

– Это время возможностей. Трудности – это вызов. Люди, которые не боятся сложностей, принимают этот вызов и ищут решение.

Решение уже найдено. В том числе за счет сотрудничества с Индией. Там играют в хоккей на траве, это очень популярный вид спорта. С точки зрения бизнеса это многомиллиардная индустрия. В том же крикете 10 миллиардов долларов! Мы ищем в будущем конкуренцию именно с крикетом.

Если у нас будет лига как лига в крикете с бюджетом в 10 миллиардов – все поедут. Любой хоккеист из Канады. Это бизнес, ничего личного, – сказал главный тренер , руководитель штаба сборных команд России по хоккею .