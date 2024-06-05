Ротенберг о развитии хоккея во время санкций: «За счет сотрудничества с Индией решение найдено. Там играют в хоккей на траве, это многомиллиардная индустрия. В крикете – 10 млрд, ищем конкуренцию с ним»
Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в России в период санкций.
– Сложно ли развивать хоккей в период санкций?
– Это время возможностей. Трудности – это вызов. Люди, которые не боятся сложностей, принимают этот вызов и ищут решение.
Решение уже найдено. В том числе за счет сотрудничества с Индией. Там играют в хоккей на траве, это очень популярный вид спорта. С точки зрения бизнеса это многомиллиардная индустрия. В том же крикете 10 миллиардов долларов! Мы ищем в будущем конкуренцию именно с крикетом.
Если у нас будет лига как лига в крикете с бюджетом в 10 миллиардов – все поедут. Любой хоккеист из Канады. Это бизнес, ничего личного, – сказал главный тренер СКА, руководитель штаба сборных команд России по хоккею Роман Ротенберг.
Какая лига с бюджетом в 10 миллиардов $ ?
Справочно: Доходы клубов НХЛ по итогам 2023/24 составят 6.2 млрд $
Вспоминается анекдот:
- Света, у меня проблема с...
- Валера, мы сто раз обсуждали, правильно говорить не проблема, а задача.
- Хорошо, у меня задача с алкоголем
Мошенники организовали несуществующую Индийскую лигу по крикету – роли игроков разных команд исполняли переодетые фермеры. Каждому такому «игроку» платили по 400 рупий (примерно 310 рублей) за игру.
Фейковые игры транслировались на ютуб-канале мошенников. На этих играх была даже графика, где отображался счет и составы команд.
Для создания атмосферы использовались аудиозаписи звуков болельщиков с реальных игр по крикету, а также записи голоса реального индийского комментатора. Однако стадион (которого на самом деле не было) никогда не показывали, снимая только игровую площадку и игроков крупным планом.
Был организован специальный телеграм-канал для россиян, где игроки делали ставки на матчи. В зависимости от числа ставок ход игры меняли прямо в прямом эфире.
Фейковая лига просуществовала до плей-офф. Когда проводили первые четвертьфинальные матчи, мошенников задержала полиция. "
Всё-таки до Индии 7-8 часов лёта.