«Индия готова поделиться с Россией технологиями и обратить внимание на хоккей. Лидерские качества Ротенберга – гарантия успеха». Советник Champions Group о сотрудничестве с ФХР

В индийской компании высказались о сотрудничестве с ФХР.

Сегодня стало известно, что Федерация хоккея России и индийская компания Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства в целях создания основы для совместных проектов, а также исследований и разработок. Первый проект – аэролодки под брендом «Красная машина».

«Я рад тому, как развивается наше сотрудничество с . В конце прошлого года начали обсуждать совместную работу, а уже сейчас запускаем конкретные проекты, инвестируем в них. И это только начало.

Есть много интересных технологий и инноваций, которыми Индия готова поделиться с Россией. И мы счастливы, что бренд «Красная машина», бренд победителей – теперь наш партнер.

Хотим расширять совместное производство, а также инвестировать в развитие спорта, особенно хоккея. Хоккей на траве уже является национальным видом спорта в Индии, теперь время обратить внимание на хоккей на льду. И тут нам потребуется весь опыт, вся мудрость русских специалистов и ученых.

А блестящие компетенции и лидерские качества – гарантия того, что все совместные проекты будут успешно развиваться», – сказал советник председателя правления Champions Group Сукрит Шаран.