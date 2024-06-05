«Индия готова поделиться с Россией технологиями и обратить внимание на хоккей. Лидерские качества Ротенберга – гарантия успеха». Советник Champions Group о сотрудничестве с ФХР

Теги ФХР бизнес КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

В индийской компании высказались о сотрудничестве с ФХР.

Сегодня стало известно, что Федерация хоккея России и индийская компания Champions Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере научно-технического партнерства в целях создания основы для совместных проектов, а также исследований и разработок. Первый проект – аэролодки под брендом «Красная машина».

«Я рад тому, как развивается наше сотрудничество с ФХР. В конце прошлого года начали обсуждать совместную работу, а уже сейчас запускаем конкретные проекты, инвестируем в них. И это только начало.

Есть много интересных технологий и инноваций, которыми Индия готова поделиться с Россией. И мы счастливы, что бренд «Красная машина», бренд победителей – теперь наш партнер.

Хотим расширять совместное производство, а также инвестировать в развитие спорта, особенно хоккея. Хоккей на траве уже является национальным видом спорта в Индии, теперь время обратить внимание на хоккей на льду. И тут нам потребуется весь опыт, вся мудрость русских специалистов и ученых.

А блестящие компетенции и лидерские качества Романа Ротенберга – гарантия того, что все совместные проекты будут успешно развиваться», – сказал советник председателя правления Champions Group Сукрит Шаран.

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9 комментариев
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Не дай бог он метит в президенты. Куда нам потом эмигрировать?((((
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Лидерские качества Ротенбега прочувствовали на себе Албанцы когда лидер Роман благородно подгонял им свои кросовки.
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Танцевальный хоккей
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Индия? Хоккей? Дальше можно не читать.
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Спаси, Господи и избави нас , недостойных, от таких новостей! Но это же ТРЭЭЭЭШШШ!!!!
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Какую-то хрень написали
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Лента Спортс.Хоккей: Ротенберг, Ротенберг, Ротенберг, Гребенкин, Ротенберг, Ротенберг, Ротенберг, Гребенкин, Ротенберг, Юта, Ротенберг, Ротенберг.

Как розыгрыш КС закончится, можно будет вообще на сайт не заходить, один Ротенберг останется. Контентмейкеру вообще лафа: утром открываешь какой-нибудь инстаграм Ротенберга, разбиваешь пару постов на 20 мелких, все, можно никуда не смотреть больше. Просмотры, комменты обеспечены.
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