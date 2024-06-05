Ламберт вошел в штаб Беруби в «Торонто». Тренера уволили из «Айлендерс» в январе

Теги Айлендерс Торонто НХЛ Крэйг Беруби Лэйн Ламберт Хоккей

Лэйн Ламберт вошел в тренерский штаб «Торонто».

59-летний канадец стал помощником главного тренера «Мэйпл Лифс» Крэйга Беруби, назначенного 18 мая.

Напомним, что Ламберт два сезона возглавлял «Айлендерс». Он был уволен в январе.

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2 комментария
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Схемы Ламберта - теперь в Торонто!
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Ну интересно. Успешно работал у Тротца в штабе в Вашингтоне и Айлендерс, но роль главного не потянул.

При этом Лифс не продлили контракт с тренером, отвечавшим за меньшинство. Правильно, потому что и в регулярке, и в плей-офф в этом сезоне игра в меньшинстве была на очень слабом уровне.

Поэтому вероятно Ламберт как раз возьмёт на себя в том числе работу над улучшением ПК. Ну а в целом у него роль associate coach, по сути второй человек в тренерском штабе после главного тренера.

В сущности, это похоже на то, как Берубе в Луис взял Монтгомери. Здесь речь не о сравнении Монтгомери и Ламберта, а о том, что Берубе всегда нуждается в опытном тренере и делегирует ему весомую часть полномочий.
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