Ламберт вошел в штаб Беруби в «Торонто». Тренера уволили из «Айлендерс» в январе
Лэйн Ламберт вошел в тренерский штаб «Торонто».
59-летний канадец стал помощником главного тренера «Мэйпл Лифс» Крэйга Беруби, назначенного 18 мая.
Напомним, что Ламберт два сезона возглавлял «Айлендерс». Он был уволен в январе.
При этом Лифс не продлили контракт с тренером, отвечавшим за меньшинство. Правильно, потому что и в регулярке, и в плей-офф в этом сезоне игра в меньшинстве была на очень слабом уровне.
Поэтому вероятно Ламберт как раз возьмёт на себя в том числе работу над улучшением ПК. Ну а в целом у него роль associate coach, по сути второй человек в тренерском штабе после главного тренера.
В сущности, это похоже на то, как Берубе в Луис взял Монтгомери. Здесь речь не о сравнении Монтгомери и Ламберта, а о том, что Берубе всегда нуждается в опытном тренере и делегирует ему весомую часть полномочий.