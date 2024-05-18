Беруби возглавил «Торонто»

Теги Торонто НХЛ Крэйг Беруби Шелдон Киф Хоккей

Крэйг Беруби назначен главным тренером «Торонто».

58-летний специалист заменил на этом посту Шелдона Кифа, который был уволен 9 мая. 

В сезоне-2023/24 «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

По ходу этого сезона Крэйг Беруби был уволен из «Сент-Луиса». В 2019 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли.

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13 комментариев
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Пока там не решат вопросы с комплектованием состава, им не поможет ни один тренер. Увы.
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Ну теперь Марнер точно не задержится в Торонто. Йози + Аскаров и поехали.
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По-моему это очередной рисковый шаг Торонто. Не знаю, но для меня Берубе довольно непонятный тренер. Средненько поработал в Фильке, потом по ходу сезона пришел в Блюз и сразу выиграл КС (история не уникальная), а дальше все весьма бледненько. К тому же работать в Торонто это жесткий прессинг со всех сторон, может быть самый жесткий во всей лиги, а уж Миссури эти тихая заводь по сравнению с Торонто. Ну и клубу помимо тренера нужно подумать о балансе в составе.
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Кажется фанатов все таки услышали
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Он может навести порядок
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Бей-беги и Беруби=)
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Вратарь+
11 Миллионов на Тавареса -
Секрет успеха Торонто.
Ну и менталитет
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Плюс пока что один: не Маклеллан. Из минусов: Берубе)
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Швили?
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зря заслуженный обладатель КС полез в эти дебри.
Торонто прокляты, единственный шанс для листочков это каким то чудом занять 1 место в конференции, чтобы в плейофф в 1 раунде попасть на помойку типа вшей, тогда шансы продвинуться будут.
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Ответ Bzz Pvz
Ну теперь Марнер точно не задержится в Торонто. Йози + Аскаров и поехали.
Да и Нюландер может посмотреть другие варианты. Митч точно аут.
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Ответ Bzz Pvz
Ну теперь Марнер точно не задержится в Торонто. Йози + Аскаров и поехали.
Йози? Ахаха 😹😹😹😹😹 многолетнего капитана-лидера одного из лучших защитников 21го века на нытика с последним годом контракта? Мечты останутся мечтами
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