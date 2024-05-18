Беруби возглавил «Торонто»
Крэйг Беруби назначен главным тренером «Торонто».
58-летний специалист заменил на этом посту Шелдона Кифа, который был уволен 9 мая.
В сезоне-2023/24 «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
По ходу этого сезона Крэйг Беруби был уволен из «Сент-Луиса». В 2019 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли.
11 Миллионов на Тавареса -
Секрет успеха Торонто.
Ну и менталитет
Торонто прокляты, единственный шанс для листочков это каким то чудом занять 1 место в конференции, чтобы в плейофф в 1 раунде попасть на помойку типа вшей, тогда шансы продвинуться будут.