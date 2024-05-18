Беруби возглавил «Торонто»

Крэйг Беруби назначен главным тренером «Торонто».

58-летний специалист заменил на этом посту Шелдона Кифа, который был уволен 9 мая.

В сезоне-2023/24 «Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

По ходу этого сезона Крэйг Беруби был уволен из «Сент-Луиса». В 2019 году команда под его руководством выиграла Кубок Стэнли.