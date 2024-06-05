«Хочу увидеть Радулова в «Торпедо» у Ларионова. Вместе с Кагарлицким и Шипачевым». Щитов о форварде

Теги Торпедо Никита Щитов Дмитрий Кагарлицкий Александр Радулов Игорь Ларионов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Никита Щитов хочет, чтобы Александр Радулов перешел в «Торпедо».

Радулов ранее покинул «Ак Барс». В минувшем сезоне он провел 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В 4 играх плей-офф он добавил еще 4 (1+3) балла.

«Я думаю, что Радулов еще пригодится хорошим клубам для того, чтобы побороться за высокие места. Александра еще рано списывать со счетов.

Я бы хотел увидеть Радулова в «Торпедо» у Игоря Ларионова, вместе с Дмитрием Кагарлицким. Было бы здорово, если бы к ним присоединился еще Вадим Шипачев.

Понятно, что больших денег там не дадут, но было бы здорово, если бы они там сыграли», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Щитов.

Напомним, Кагарлицкий уже подписал годичный контракт с «Торпедо». Что касается Шипачева, то сообщалось, что «Ак Барс» не расторг с ним контракт, так как не хочет платить большую компенсацию.

Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?

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5 комментариев
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У нас нет столько денег .Да и Радулов,при всем уважении ,не вписался бы в команду .Атака и оборона всей пятёркой,не его..
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Замбони сломается от песка…
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Это перебор-дорогу молодым.Кагарлицкого хватит.
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А Ларионову зачем это пенсионный фонд?
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А они будут играть в боттоме за еду?))
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