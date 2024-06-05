«Хочу увидеть Радулова в «Торпедо» у Ларионова. Вместе с Кагарлицким и Шипачевым». Щитов о форварде

Никита Щитов хочет, чтобы Александр Радулов перешел в «Торпедо».

Радулов ранее покинул «Ак Барс». В минувшем сезоне он провел 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В 4 играх плей-офф он добавил еще 4 (1+3) балла.

«Я думаю, что Радулов еще пригодится хорошим клубам для того, чтобы побороться за высокие места. Александра еще рано списывать со счетов.

Я бы хотел увидеть Радулова в « » у , вместе с Дмитрием Кагарлицким. Было бы здорово, если бы к ним присоединился еще .

Понятно, что больших денег там не дадут, но было бы здорово, если бы они там сыграли», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Щитов.

Напомним, Кагарлицкий уже подписал годичный контракт с «Торпедо». Что касается Шипачева, то сообщалось, что «Ак Барс» не расторг с ним контракт, так как не хочет платить большую компенсацию.

Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?