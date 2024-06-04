«Ак Барс» не расторг контракты с Шипачевым и Войновым, так как не хочет платить большую компенсацию («Чемпионат»)

Теги Ак Барс возможные переходы Вячеслав Войнов КХЛ Вадим Шипачев Чемпионат.com Хоккей

«Ак Барс» не хочет платить компенсацию Вадиму Шипачеву и Вячеславу Войнову.

Казанский клуб до сих пор не расстался с игроками, так как не хочет выплачивать большую компенсацию за расторжение контрактов и завышать размер платежной ведомости, сообщает «Чемпионат». 

Утверждается, что клуб может обменять хоккеистов в другую команду за минимальную компенсацию или расторгнуть соглашения по обоюдному согласию, но для этого необходимо, чтобы им поступили официальные предложения от других команд. 

В минувшем сезоне 37-летний Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 играх в регулярном чемпионате. В 5 матчах в плей-офф результативными действиями не отметился. 

Их контракты с «Ак Барсом» рассчитаны еще на один сезон. 

27 комментариев
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Да…. Влипла Казань с этими контрактами. Купить их за рубль легко, а вот продать - трудно:)
С такой ЗП они мало кому интересны. Придется выплачивать за расторжение
+14
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А ведь Динамо за тысячу рублей скинули эту проблему Ак Барсу... Казань же тоже хитрая, топ игроков принимали с чак чаком, а сейчас не хотят платить неустойку.
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Ответ Сергей Таран
попала Казань, зачем такие контракты давать бревнам?
Шипачев бревно?)))
+1
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+1
Ответ Сергей Таран
попала Казань, зачем такие контракты давать бревнам?
Бревно, которое стало лучшим бомбардиром в Казани. Кто же тогда остальные?
+1
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Динамо может взять их
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Ответ Иван
да кто их возьмёт? а сами рвачи эти не уйдут! ненавижу мышей таких
А почему они должны просто так уходить? Они что-то не выполнили по договору? Ак Барс может и сам как-то влиял на суммы контрактов, когда подписи ставили.
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Ответ Сергей Таран
ну а че нет что ли? оставляйте тогда и не нойте!
Где мне его оставить дома?))
0
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Ответ Сергей Таран
ну а че нет что ли? оставляйте тогда и не нойте!
Где мне его оставить дома?))
0
0
0
Ответ Сергей Таран
ну а че нет что ли? оставляйте тогда и не нойте!
Где мне его оставить дома?))
0
0
0
Ответ Сергей Таран
ну а че нет что ли? оставляйте тогда и не нойте!
Где мне его оставить дома?))
0
0
0
Ответ Сергей Таран
ну а че нет что ли? оставляйте тогда и не нойте!
Где мне его оставить дома?))
0
0
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Ответ Сергей Таран
на него вся пятёрка работала, а сам он ничего не может!!!
Ваденька Шипачев был всего лишь центром сдерживающих звеньев дедушкиной игрушки Ак Барса. А первый выигрыш титула плей-офф в Кахаэль барсы добились при Мортенссоне. Первый КГ у Шипы в СКА случился при Мортенссоне. Где то еще и был Дацюк
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Ответ HockeyMan
Шипачев бревно?)))
конечно! на пустые если пас не дадут, толку от него?
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Ответ Ярославец75
Бревно, которое стало лучшим бомбардиром в Казани. Кто же тогда остальные?
на него вся пятёрка работала, а сам он ничего не может!!!
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Шипачева купили за один рубль а сейчас за рубль продать не могут.
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Ответ HockeyMan
Шипачев бревно?)))
ну а че нет что ли? оставляйте тогда и не нойте!
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Котракты большие кто их потянет.Амур может но они туда врятли поедут.
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Ответ alex3consulting
Динамо может взять их
Не может. Динамо почти потолка достигли, а у них еще Гусь не подписан и вратарь.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Амур — всё. Там губер сменился, новому сейчас будет не до хоккея.
да ладно, Гальчи без проблем взяли
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Ответ Алексей Тор
Котракты большие кто их потянет.Амур может но они туда врятли поедут.
Амур — всё. Там губер сменился, новому сейчас будет не до хоккея.
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Валиуллина уволят, если не удастся скинуть их без компенсации со стороны,клуба. Честно говоря уволить бы его и так ты не помешало..
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В теории Ак Барс может пойти по пути НХЛ, взять на себя выплату части зп и совершить трейд, условно в СЮ на молодых, которые пришли из ЦСКА. Вариантов для фантазий много, но сам способ в НХЛ рабочий.
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надо было Знарку их лет на 5 подписывать, сам не о чем и этих подтянул, просто красава Казань на годы вперёд убрал из лидеров!!!
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попала Казань, зачем такие контракты давать бревнам?
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