«Ак Барс» не расторг контракты с Шипачевым и Войновым, так как не хочет платить большую компенсацию («Чемпионат»)

«Ак Барс» не хочет платить компенсацию Вадиму Шипачеву и Вячеславу Войнову.

Казанский клуб до сих пор не расстался с игроками, так как не хочет выплачивать большую компенсацию за расторжение контрактов и завышать размер платежной ведомости, сообщает «Чемпионат».

Утверждается, что клуб может обменять хоккеистов в другую команду за минимальную компенсацию или расторгнуть соглашения по обоюдному согласию, но для этого необходимо, чтобы им поступили официальные предложения от других команд.

В минувшем сезоне 37-летний набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

34-летний набрал 14 (1+13) очков в 40 играх в регулярном чемпионате. В 5 матчах в плей-офф результативными действиями не отметился.

Их контракты с « » рассчитаны еще на один сезон.