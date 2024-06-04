Агент Радулова о том, что форвард готов играть только в Москве: «Люди в медиа выдумывают слухи – не могут попасть в цель инсайдом. На уроки стрельбы не ходили или зрение не то»
Агент Александра Радулова рассказал о причинах неудачи в переговорах с «Динамо».
Сегодня «Ак Барс» объявил об уходе 37-летнего нападающего из команды. Ранее поступала информация, что Радулов хочет играть в одном из московских клубов.
– Что сейчас происходит с Александром Радуловым?
– Он только вернулся с отдыха, куда ездил с семьей. Сегодня‑завтра мы встретимся и обсудим дальнейшие планы.
– Уже нет такого фактора, что Радулов хочет играть только в Москве?
– А его и не было. У нас в медиа есть люди, которые выдумывают разные слухи. Ваши типа коллеги, которые в цель попасть своим инсайдом не могут. На уроки стрельбы не ходили или зрение с возрастом уже не то.
– Почему Радулов не договорился с московским «Динамо»? Правда, что сторона игрока в последний момент подняла требования по бонусам.
– У нас был диалог с клубом. В его процессе каждая из сторон хочет выдвинуть свои пожелания. У каждого есть свои приоритеты.
Если бы мы пожали руки, то следующим действием стало бы подписание контракта. Но мы руки не жали, и точки в переговорах поставлены не были. Ну, а во время продолжающегося диалога каждый может делать и говорить все что угодно.
«Динамо» так и поступило, совершив обмен с ЦСКА. Это их право. Но мы по рукам с динамовцами не ударили, поэтому контракт нам не высылали.
Вот если бы тут все сорвалось, когда мы обозначили какие‑то моменты – да, можно говорить, что Радулов в последний момент отказался заключать контракт, изменив свои условия. Но это был не наш случай. И юристам не была дана команда работать над документами.
Просто мы разговаривали с руководителями «Динамо» в лице гендиректора и генменеджера. И мы к какому‑то обоюдному решению не пришли, – сказал агент игрока Александр Черных.