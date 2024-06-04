Агент Радулова: «Какому клубу КХЛ не нужен Александр? Всем нужен! Псевдо‑журналисты пишут, что Радулов – пенсионер и должен играть за 30 млн»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Александр Черных Матч ТВ Хоккей

Агент Александра Радулова считает, что хоккеист нужен каждому клубу КХЛ.

«Ак Барс» ранее официально подтвердил, что не продолжит сотрудничество с нападающим.

– Сколько клубов КХЛ претендуют на Радулова?

– Я бы не хотел сейчас называть конкретные варианты. Но интерес есть, причем как из Восточной, так и из Западной конференции.

Мы сейчас общаемся, и после встречи с Александром, когда обговорим все детали, приступим к конкретным переговорам с одной из команд. Ну или с двумя‑тремя сразу.

Но как я думаю, после встречи, выслушав пожелания Радулова, у нас останется для конкретной работы один вариант. Это будет его выбор.

Вот скажите, какому клубу КХЛ не нужен Александр? Да он всем нужен!

Только некоторые уже находятся под потолком зарплат. Какие‑то псевдо‑журналисты пишут, что Радулов – пенсионер и должен играть за 30 млн.

Но любой человек, который действительно разбирается в менеджменте и суммах зарплат хоккеистов, вам скажет, что Радулов стоит намного дороже.

Другое дело, что какие‑то клубы физически себе не могут позволить такого игрока.

Не будь потолка, то к Александру проявляло бы интерес больше команд, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

8 комментариев
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30 - это даже многовато.
Край - 25.
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Никакому клубу он не нужен с такой зарплатой, которую хочет. Либо играть за ту, которую по рынку будут готовы платить, либо заканчивать карьеру. Хотя, конечно, если есть желание играть и зарабатывать денюжку, то пусть в Амур едет. Он сейчас не в том положении, чтоб хотелки свои выставлять и в Москву рваться за сто лямов.
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Черных в этом году решил по примеру бабая действовать?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
30 - это даже многовато. Край - 25.
Думаю, 24х достаточно.
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Моё мнение развалит любую команду.....
Психопат Сашка.....😉
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Задача агента пристроить своего клиента подороже. Вот он и нагнетает интерес,а его нет.
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Время придёт, вот тогда и посмотрим какому клубу нужен Радулов с его запросами и амбициями... А может и так случится, что и коньки на гвоздь повесит!!!
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Ответ Ыжык
Черных в этом году решил по примеру бабая действовать?
Мне лично кажется он даже похуже бабая
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