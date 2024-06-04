Агент Радулова: «Какому клубу КХЛ не нужен Александр? Всем нужен! Псевдо‑журналисты пишут, что Радулов – пенсионер и должен играть за 30 млн»

Агент Александра Радулова считает, что хоккеист нужен каждому клубу КХЛ.

«Ак Барс» ранее официально подтвердил, что не продолжит сотрудничество с нападающим.

– Сколько клубов КХЛ претендуют на Радулова?

– Я бы не хотел сейчас называть конкретные варианты. Но интерес есть, причем как из Восточной, так и из Западной конференции.

Мы сейчас общаемся, и после встречи с Александром, когда обговорим все детали, приступим к конкретным переговорам с одной из команд. Ну или с двумя‑тремя сразу.

Но как я думаю, после встречи, выслушав пожелания Радулова, у нас останется для конкретной работы один вариант. Это будет его выбор.

Вот скажите, какому клубу КХЛ не нужен Александр? Да он всем нужен!

Только некоторые уже находятся под потолком зарплат. Какие‑то псевдо‑журналисты пишут, что Радулов – пенсионер и должен играть за 30 млн.

Но любой человек, который действительно разбирается в менеджменте и суммах зарплат хоккеистов, вам скажет, что Радулов стоит намного дороже.

Другое дело, что какие‑то клубы физически себе не могут позволить такого игрока.

Не будь потолка, то к Александру проявляло бы интерес больше команд, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.