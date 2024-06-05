Черных о том, что Радулов хочет играть в Москве: «Не знаю, откуда эта информация. Может, ее распространяет журналист, у которого связь с космосом, он чемпион по слухам»

Теги Александр Радулов КХЛ Александр Черных Хоккей

Агент Александра Радулова прокомментировал слухи касательно будущего форварда.

– Правдива ли информация о том, что Радулов хочет играть именно в Москве?

– Я не знаю, откуда эта информация взялась. Может, ее распространяет этот журналист, у которого связь с космосом, он чемпион по слухам.

Сейчас много людей, распространяющие информацию, которой не было на самом деле, – сказал агент Александр Черных.

Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?

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2 комментария
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Радулов конечно легенда, но он уже старенький, а запросы большие, как в молодости.
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Ну раз не только Москва может в Питер. Ромку до нервного срыва доводить.
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