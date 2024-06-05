Черных о том, что Радулов хочет играть в Москве: «Не знаю, откуда эта информация. Может, ее распространяет журналист, у которого связь с космосом, он чемпион по слухам»
Агент Александра Радулова прокомментировал слухи касательно будущего форварда.
– Правдива ли информация о том, что Радулов хочет играть именно в Москве?
– Я не знаю, откуда эта информация взялась. Может, ее распространяет этот журналист, у которого связь с космосом, он чемпион по слухам.
Сейчас много людей, распространяющие информацию, которой не было на самом деле, – сказал агент Александр Черных.
Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?