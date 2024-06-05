Агент Радулова: «Кудашов очень хотел видеть его в «Динамо». Но Александра не совсем устраивали условия, которые оговаривались»

Теги Алексей Кудашов Александр Радулов КХЛ Александр Черных Динамо Хоккей

Агент Александра Радулова высказался касательно переговоров с «Динамо».

– Есть разная информация о переговорах Радулова с московским «Динамо». Одни источники говорят, что хоккеист отказался от предложения, другие – что клуб сам прекратил переговоры. Что было в действительности?

– Мы вели переговоры с «Динамо», обсуждали контракт. Сейчас все ссылаются на одного типа журналиста, что мы якобы пожали с клубом руки. Ничего этого не было.

Если бы мы пожали руки, то следующим действием было бы заключение контракта, и мы бы его подписали. Но контракт нам никто не высылал, и это может подтвердить генеральный менеджер «Динамо». Диалог был, но обязательств ни с чей стороны не было.

– То есть отказа ни с одной стороны не было?

– Мы просто вели диалог. Если бы Радулов согласился, то контракт с удовольствием бы подписали. Потому что главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов очень хотел видеть его в команде.

Со стороны Радулова не было такого: «Я не хочу там играть». И со стороны «Динамо» не было: «Ты нам не нужен». Но в любом случае решение принимает хоккеист, и Александра не совсем устраивали условия, которые оговаривались.

Диалог продолжался, но в «Динамо» посчитали нужным взять другого игрока. Никаких проблем нет, это право клуба, – сказал агент Александр Черных.

Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?

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7 комментариев
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Слава богу. С такими запросами пусть в медики идёт.
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Не верю, что после смерти, агенты попадают в рай. Врут не хуже политиков и некоторых "журналистов"(писак)
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Поезд ушёл, чего тут еще обсуждать?
Динамо и Сопин прекрасно нашли игрока в ТОП6, посмотрим, где по итогу окажется Радулов.
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Давно пора понять что тебе не 27 а 37 и поубавить свои аппетиты,сейчас многие клубы стараются на перспективу молодость и скорость делать акцент так что не удивительно что спроса как такого нет на самом деле,это только у агентов спрос на них якобы сумасшедший
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Что же за условия поставил Кудашов перед Радуловым?Не бухать что ли.С такими запросами Саша может и коньки на гвоздь повесить.Не может быть,что ему вне спорта нечем заняться.А,если хочется ещё играть,то нужно быть попроще.
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Черных день за днем пробивает всё новые донья.
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Ответ Clever_mind
Не верю, что после смерти, агенты попадают в рай. Врут не хуже политиков и некоторых "журналистов"(писак)
так у них и рай свой, специфический......там можно врать..
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