Агент Радулова: «Кудашов очень хотел видеть его в «Динамо». Но Александра не совсем устраивали условия, которые оговаривались»
Агент Александра Радулова высказался касательно переговоров с «Динамо».
– Есть разная информация о переговорах Радулова с московским «Динамо». Одни источники говорят, что хоккеист отказался от предложения, другие – что клуб сам прекратил переговоры. Что было в действительности?
– Мы вели переговоры с «Динамо», обсуждали контракт. Сейчас все ссылаются на одного типа журналиста, что мы якобы пожали с клубом руки. Ничего этого не было.
Если бы мы пожали руки, то следующим действием было бы заключение контракта, и мы бы его подписали. Но контракт нам никто не высылал, и это может подтвердить генеральный менеджер «Динамо». Диалог был, но обязательств ни с чей стороны не было.
– То есть отказа ни с одной стороны не было?
– Мы просто вели диалог. Если бы Радулов согласился, то контракт с удовольствием бы подписали. Потому что главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов очень хотел видеть его в команде.
Со стороны Радулова не было такого: «Я не хочу там играть». И со стороны «Динамо» не было: «Ты нам не нужен». Но в любом случае решение принимает хоккеист, и Александра не совсем устраивали условия, которые оговаривались.
Диалог продолжался, но в «Динамо» посчитали нужным взять другого игрока. Никаких проблем нет, это право клуба, – сказал агент Александр Черных.
Проблемы Радулова – запросы по роли и контракту. Кому он нужен прямо сейчас?
Динамо и Сопин прекрасно нашли игрока в ТОП6, посмотрим, где по итогу окажется Радулов.