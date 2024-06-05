Павелски о будущем: «План – не играть в следующем сезоне. Это не официальное заявление. Мне нужно немного времени, чтобы все обдумать»
Джо Павелски высказался о завершении игровой карьеры.
«Для меня это конец. Это было известно уже какое-то время, наверное. План заключается в том, чтобы не играть в следующем году. Мы все еще возвращаемся домой, расслабляемся, решаем все вопросы и логистику.
Не хочу говорить, что это официальное заявление, но план состоит в том, чтобы не возвращаться. Будет больше информации об этом. Пока ничего официального.
Мне нужно немного времени, чтобы все обдумать и разобраться. Скорее всего, это был конец, и я не мог бы просить лучшей возможности и лучшей команды.
Буду больше времени проводить с семьей. Будет весело быть рядом с ними немного больше. Никогда не знаешь, что произойдет.
Люблю игру. Верю, что я хоккеист. Так что я никогда не буду слишком далеко от этого. Дети – это весело. Так что если ты можешь им помочь, просто наслаждайся игрой вместе и дальше», – заявил 39-летний нападающий «Далласа».
У Павелски завершается однолетний договор со «Старз» с зарплатой 3,5 миллиона долларов.
В этом сезоне Джо Павелски набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 4 (1+3) балла в 19 играх.