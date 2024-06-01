Павелски – 25-й игрок в истории НХЛ с 200+ матчами в плей-офф. Только он не выигрывал Кубок Стэнли в этом списке

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Джо Павелски НХЛ Рэй Бурк Хоккей

Джо Павелски – 25-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 200+ матчей в плей-офф.

Форвард «Далласа» принял участие в пятом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (1:3, 2-3). 

В текущем плей-офф у 39-летнего американца 4 (1+3) очка в 18 играх. За карьеру – 143 (74+69) балла в 200 играх. 

Павелски стал 25-м игроком, сыгравшим 200 или более матчей в плей-офф. Он единственный игрок в этом списке, не выигрывавший Кубок Стэнли

При этом на отметке 200 матчей без Кубка также был Рэй Бурк (выиграл его с «Колорадо» в 2001 году в своем 214-м – и последнем – матче). 

8 комментариев
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За Бурка в Колорадо тогда почти все болели. Эпично получилось!)
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Ответ reus
Два раза был в шаге от Кубка) Среди действующих на втором, у Пэрри - 208.
Перри имеет кубок. Анахайм-2007
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Два раза был в шаге от Кубка) Среди действующих на втором, у Пэрри - 208.
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Бурк в последний вагон вскочил. Павелски надо самому поднажать к заветной чашке. Не в этот год так в ближайшие возможно Даллас придет к этому, но Джо уже там может не быть.
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Ответ iron_m
Комментарий скрыт
Вам тогда подфартило с травмой Фопы, с ним и до 7-го не дожили...
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Ответ evg-pro
Перри имеет кубок. Анахайм-2007
Тут имелось в виду просто по числу матчей среди действующих.
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Ответ evg-pro
Перри имеет кубок. Анахайм-2007
Да. Но Павелски не дотянулся, увы. Кори вообще не добрал много, в трех финалах подряд играл )
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