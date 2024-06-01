Павелски – 25-й игрок в истории НХЛ с 200+ матчами в плей-офф. Только он не выигрывал Кубок Стэнли в этом списке
Джо Павелски – 25-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 200+ матчей в плей-офф.
Форвард «Далласа» принял участие в пятом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (1:3, 2-3).
В текущем плей-офф у 39-летнего американца 4 (1+3) очка в 18 играх. За карьеру – 143 (74+69) балла в 200 играх.
Павелски стал 25-м игроком, сыгравшим 200 или более матчей в плей-офф. Он единственный игрок в этом списке, не выигрывавший Кубок Стэнли.
При этом на отметке 200 матчей без Кубка также был Рэй Бурк (выиграл его с «Колорадо» в 2001 году в своем 214-м – и последнем – матче).