Павелски – 25-й игрок в истории НХЛ с 200+ матчами в плей-офф. Только он не выигрывал Кубок Стэнли в этом списке

Джо Павелски – 25-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 200+ матчей в плей-офф.

Форвард « » принял участие в пятом матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (1:3, 2-3).

В текущем плей-офф у 39-летнего американца 4 (1+3) очка в 18 играх. За карьеру – 143 (74+69) балла в 200 играх.

стал 25-м игроком, сыгравшим 200 или более матчей в плей-офф. Он единственный игрок в этом списке, не выигрывавший .

При этом на отметке 200 матчей без Кубка также был (выиграл его с «Колорадо» в 2001 году в своем 214-м – и последнем – матче).