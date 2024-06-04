39-летний Павелски близок к завершению карьеры. Форвард «Далласа» не планирует играть в следующем сезоне НХЛ

Теги Даллас Сан-Хосе Джо Павелски НХЛ Хоккей

Джо Павелски намерен завершить игровую карьеру.

«План – не играть в следующем сезоне», – заявил 39-летний нападающий по итогам этого сезона, в котором «Даллас» проиграл «Эдмонтону» (2-4 в серии) в финале Западной конференции.

У форварда завершается однолетний договор со «Старс» с зарплатой 3,5 миллиона долларов.

В этом сезоне Джо Павелски набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 4 (1+3) балла в 19 играх.

Помимо «Далласа», нападающий выступал в лиге за «Сан-Хосе» – с 2006 по 2019 год.

В общей сложности Павелски записал на свой счет 1068 (476+592) баллов за результативность в 1332 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

В плей-офф хоккеист сыграл 201 матч и набрал 143 (74+69) очка.

12 комментариев
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Спасибо за карьеру Джо! заслужил зала славы! Одна из лучших акул в истории
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А Джо на минуточку будет скоро 40. Красавиц что держит планку.
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ну и зря
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Крутой хоккеист. Всегда играл на совесть. Удачи и спасибо
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он похож на реднека.
заведёт коров и будет жить на ферме
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Можно чуть подумать, перезагрузиться, подписаться на год и выбить 500 голов. Я так думаю! (С)
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Как сказал Док Хадсон в мультфильме "Тачки" выигравший, между прочим, три кубка Поршня).
Что эти кубки? Просто жестянки.
Джо, для нас останется великим хоккеистом и без них. Это была славная охота, Джо!
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Жаль, вполне мог ещё годик подумать.
Статистика последнего сезона - просто сумасшедшая для его возраста.
А так - была замечательпая карьера, вице-чемпион ОИ-2010.
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Пора Джо !
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Ну.. значит, всë же останется без Кубка.
Пока что единственный из 25 игроков, оформивших 200+ матчей в ПО.
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Славная карьера. Жаль что без Кубка. Повезло акулам такого игрока в 7 раунде выбрать.
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Эх, 500 шайб и 600 передач, было бы красиво.
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