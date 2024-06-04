39-летний Павелски близок к завершению карьеры. Форвард «Далласа» не планирует играть в следующем сезоне НХЛ
Джо Павелски намерен завершить игровую карьеру.
«План – не играть в следующем сезоне», – заявил 39-летний нападающий по итогам этого сезона, в котором «Даллас» проиграл «Эдмонтону» (2-4 в серии) в финале Западной конференции.
У форварда завершается однолетний договор со «Старс» с зарплатой 3,5 миллиона долларов.
В этом сезоне Джо Павелски набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 4 (1+3) балла в 19 играх.
Помимо «Далласа», нападающий выступал в лиге за «Сан-Хосе» – с 2006 по 2019 год.
В общей сложности Павелски записал на свой счет 1068 (476+592) баллов за результативность в 1332 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.
В плей-офф хоккеист сыграл 201 матч и набрал 143 (74+69) очка.
заведёт коров и будет жить на ферме
Что эти кубки? Просто жестянки.
Джо, для нас останется великим хоккеистом и без них. Это была славная охота, Джо!
Статистика последнего сезона - просто сумасшедшая для его возраста.
А так - была замечательпая карьера, вице-чемпион ОИ-2010.
Пока что единственный из 25 игроков, оформивших 200+ матчей в ПО.