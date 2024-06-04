39-летний Павелски близок к завершению карьеры. Форвард «Далласа» не планирует играть в следующем сезоне НХЛ

Джо Павелски намерен завершить игровую карьеру.

«План – не играть в следующем сезоне», – заявил 39-летний нападающий по итогам этого сезона, в котором « » проиграл «Эдмонтону» (2-4 в серии) в финале Западной конференции.

У форварда завершается однолетний договор со «Старс» с зарплатой 3,5 миллиона долларов.

В этом сезоне набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 4 (1+3) балла в 19 играх.

Помимо «Далласа», нападающий выступал в лиге за « » – с 2006 по 2019 год.

В общей сложности Павелски записал на свой счет 1068 (476+592) баллов за результативность в 1332 матчах в регулярных чемпионатах .

В плей-офф хоккеист сыграл 201 матч и набрал 143 (74+69) очка.