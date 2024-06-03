Сутер о том, что не выигрывал Кубок Стэнли: «Не думаю, что это определяющий фактор при оценке игрока. Но именно поэтому я продолжаю карьеру»

Райан Сутер сказал, что продолжает играть только из-за отсутствия Кубка Стэнли.

« » завершил выступление в плей-офф , уступив «Эдмонтону» в финале Западной конференции (2-4, 1:2 в шестой игре).

39-летний защитник ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом из Техаса действует до завершения следующего сезона (кэпхит 3,65 миллиона долларов).

«Я не могу говорить за (201 матч в плей-офф – максимальный показатель для игроков без Кубка Стэнли, прим. Sports), но что до меня, то это единственная причина, почему я продолжаю играть.

Мои дети сейчас в таком возрасте (от 6 до 13 лет – прим. Sports), когда хочется проводить с ними больше времени, быть частью их жизни и увлечений. Но у меня есть причина, из-за которой я играю.

Я не думаю, что наличие или отсутствие у игрока Кубка Стэнли определяет его карьеру как удачную или неудачную. Если карьера пройдет без Кубка, это неприятно, разумеется. Но не думаю, что это определяющий фактор при оценке игрока. И тем не менее, я продолжаю карьеру именно по этой причине», – сказал .