Сутер о том, что не выигрывал Кубок Стэнли: «Не думаю, что это определяющий фактор при оценке игрока. Но именно поэтому я продолжаю карьеру»

Теги Кубок Стэнли Даллас Райан Сутер Джо Павелски НХЛ Хоккей

Райан Сутер сказал, что продолжает играть только из-за отсутствия Кубка Стэнли.

«Даллас» завершил выступление в плей-офф НХЛ, уступив «Эдмонтону» в финале Западной конференции (2-4, 1:2 в шестой игре). 

39-летний защитник ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом из Техаса действует до завершения следующего сезона (кэпхит 3,65 миллиона долларов). 

«Я не могу говорить за Джо Павелски (201 матч в плей-офф – максимальный показатель для игроков без Кубка Стэнли, прим. Sports), но что до меня, то это единственная причина, почему я продолжаю играть.

Мои дети сейчас в таком возрасте (от 6 до 13 лет – прим. Sports), когда хочется проводить с ними больше времени, быть частью их жизни и увлечений. Но у меня есть причина, из-за которой я играю. 

Я не думаю, что наличие или отсутствие у игрока Кубка Стэнли определяет его карьеру как удачную или неудачную. Если карьера пройдет без Кубка, это неприятно, разумеется. Но не думаю, что это определяющий фактор при оценке игрока. И тем не менее, я продолжаю карьеру именно по этой причине», – сказал Сутер

2 комментария
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Ну что с кубком что без, карьера твоя отличная но до зала Славы не дотягивает.
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Всегда так говорят кто не смог выиграть...К примеру , будь у Диона КС другой, увееен оценка и место в топе игроков было бы совсем иным
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