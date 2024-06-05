Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги

Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги.

Об этом рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах.

Из игроков точно пока известно, что сыграет », – сказал Осипов.

Ранее форвард « » попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы. На данный момент клуб не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.