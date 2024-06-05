Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги
Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги.
Об этом рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.
«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах.
Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», – сказал Осипов.
Ранее форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы. На данный момент клуб не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.
Дичь, совсем махнули на него рукой?
- Может быть. Лично я тебя героем не считаю.