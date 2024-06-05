Ничушкин сыграет во втором сезоне хоккейной Медиалиги

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин ТАСС Николай Осипов Медийная Хоккейная Лига Хоккей

Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги.

Об этом рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах.

Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», – сказал Осипов.

Ранее форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы. На данный момент клуб не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.

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10 комментариев
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Видимо Валерий готовится в КХЛ переходить. Здесь на всякие мелочи внимания не обращают.
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Там он будет как свой.
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Как Вэла вообще отпустили в Россию вне контроля?
Дичь, совсем махнули на него рукой?
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По контракту-то можно?
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Вот это красота, нахер эту НХЛ. Там бухло и таблетки не одобряют, а у нас примут как героя)) Гальченюк не даст соврать
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Для полноты картины не хватает только травму получить в этой прости Господи медиалиге(трэш уже и до хоккея дополз). В принципе Йозе Марино запросто может травмировать Вэла в расчете на то, что Эвс в таком случае могут разорвать контракт и похитить Ничушкина в ску свою))
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Ответ Maxim Shumov
Вот это красота, нахер эту НХЛ. Там бухло и таблетки не одобряют, а у нас примут как героя)) Гальченюк не даст соврать
- В Азкабане меня примут как героя!
- Может быть. Лично я тебя героем не считаю.
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красава, живет полной жизнью
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Какой главный трофей турнира? Умывальник с пачки порошка "Миф"?
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Рехаб ))))
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