Генменеджер «Колорадо» заявил, что Ничушкину будет сложно восстановить доверие: «Вэл – важнейшая часть пазла. Обо всем говорят наши результаты с ним и без него. Суперхоккеист»

Крис Макфарленд заявил о необходимости Валерию Ничушкину восстановить доверие.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Ты видишь эту цифру [6 месяцев], и от этого в животе урчит. Это непросто. Вэл – важнейшая часть нашего пазла. Наши результаты с ним и без него обо всем говорят. Он суперхоккеист.

В клубе нет таких представителей, которые не желают, чтобы Вэл все исправил в своей жизни.

Тот день был разочаровывающим. У нас 25-30 ребят в команде. Это тяжелая потеря, и я сопереживал команде», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.

Перед попаданием в программу помощи игрокам Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.