Генменеджер «Колорадо» заявил, что Ничушкину будет сложно восстановить доверие: «Вэл – важнейшая часть пазла. Обо всем говорят наши результаты с ним и без него. Суперхоккеист»

Теги Колорадо НХЛ Крис Макфарленд Валерий Ничушкин Хоккей

Крис Макфарленд заявил о необходимости Валерию Ничушкину восстановить доверие.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Ты видишь эту цифру [6 месяцев], и от этого в животе урчит. Это непросто. Вэл – важнейшая часть нашего пазла. Наши результаты с ним и без него обо всем говорят. Он суперхоккеист.

В клубе нет таких представителей, которые не желают, чтобы Вэл все исправил в своей жизни.

Тот день был разочаровывающим. У нас 25-30 ребят в команде. Это тяжелая потеря, и я сопереживал команде», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.

Перед попаданием в программу помощи игрокам Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.

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14 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Говорят что наркомана вылечить нельзя ... Это алкоголика можно закодировать/вшить торпеду.
Алкоголизм ничем не лучше наркомании. Даже хуже, поскольку социально приемлем.
+8
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Юзеры продолжают упорно писать про наркоту. Хотя и так понятно, что дело в том, что Вэл подсел на обезболивающие, которые помогли его команде взять чашку. Он доигрывал тот сезон на сломанной ноге. И тут уже должен быть симбиоз команды и хоккеиста. Проблему должны решать сообща.
Если б это была реальная наркота, от него б давно отреклись. А продолжают поддерживать. Понимают, что в происходящем есть и их вина.
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Говорят что наркомана вылечить нельзя ... Это алкоголика можно закодировать/вшить торпеду.
К сожалению, знаю многих людей, которые посмеялись бы над вашими словами о торпеде) Как они посмеялись над вшитой им торпедой.
+3
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+3
Говорят что наркомана вылечить нельзя ...
Это алкоголика можно закодировать/вшить торпеду.
+2
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+2
И сам заруинил себе карьеру на пике.
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ушел в пике на пике. В любом случае ждём возвращения. Вряд ли он закончил с хоккеем.
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кокс Маралону погубил и ещё много кого
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Жаль парня! Полгода без хоккея - это много. Сможет ли форму потом набрать???
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Ничего, там вон капитан грозится выйти со следующего сезона.
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бывших наркоманов не бывает , самый лучший стационар в нижнем Тагиле
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дадут набрать форму , показать цифры и обменяют
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Не из того пузырька отхлебнул.
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Ответ Iv110
Жаль парня! Полгода без хоккея - это много. Сможет ли форму потом набрать???
Сезон в октябре ноябре начнется, месяц максимум отстанет от остальных
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Ответ Самый адовый Крикун
Юзеры продолжают упорно писать про наркоту. Хотя и так понятно, что дело в том, что Вэл подсел на обезболивающие, которые помогли его команде взять чашку. Он доигрывал тот сезон на сломанной ноге. И тут уже должен быть симбиоз команды и хоккеиста. Проблему должны решать сообща. Если б это была реальная наркота, от него б давно отреклись. А продолжают поддерживать. Понимают, что в происходящем есть и их вина.
Кому всем ? Информации о том что там нету , даже если обезбол то это тоже наркота.

При обезболе крышу не сносит с пьяными девчонками в отелях зависать, сложи 2+2 и поймешь что там не все так просто как кажется
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