Генменеджер «Колорадо» заявил, что Ничушкину будет сложно восстановить доверие: «Вэл – важнейшая часть пазла. Обо всем говорят наши результаты с ним и без него. Суперхоккеист»
Крис Макфарленд заявил о необходимости Валерию Ничушкину восстановить доверие.
Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.
«Ты видишь эту цифру [6 месяцев], и от этого в животе урчит. Это непросто. Вэл – важнейшая часть нашего пазла. Наши результаты с ним и без него обо всем говорят. Он суперхоккеист.
В клубе нет таких представителей, которые не желают, чтобы Вэл все исправил в своей жизни.
Тот день был разочаровывающим. У нас 25-30 ребят в команде. Это тяжелая потеря, и я сопереживал команде», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.
Перед попаданием в программу помощи игрокам Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.
Если б это была реальная наркота, от него б давно отреклись. А продолжают поддерживать. Понимают, что в происходящем есть и их вина.
Это алкоголика можно закодировать/вшить торпеду.
При обезболе крышу не сносит с пьяными девчонками в отелях зависать, сложи 2+2 и поймешь что там не все так просто как кажется