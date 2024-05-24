Генменеджер «Колорадо»: «Ничушкин – чертовски хороший хоккеист. Но играть в НХЛ – это привилегия. Есть вещи, которые необходимо соблюдать»

Теги Колорадо НХЛ Крис Макфарленд Валерий Ничушкин Хоккей

Крис Макфарленд назвал привилегией игру в НХЛ на фоне ситуации с Валерием Ничушкиным.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

На данный момент «Колорадо» не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.

«Мы стараемся, чтобы Вэл делал то, что ему нужно для заботы о себе.

Этот парень чертовски хороший хоккеист, но играть в этой лиге – это привилегия. И когда ты подписываешь этот контракт, есть вещи, которые необходимо соблюдать.

Надеюсь, что в следующие шесть месяцев Вэл приведет себя в порядок», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.

Перед попаданием в программу помощи игрокам Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.

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8 комментариев
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Ответ AlexZhano__
Почему-то когда Кузнецову дали 2 матча дисквы за "то самое", я думал, что в НХЛ в принципе плевать на такие заскоки игроков. А тут сразу полгода.
Третий этап лечения у Вэла. У Кузи только два сейчас, у тебя речь о первом случае Кузи
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Даааа ... Это не NBA ...
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Хорошую религию придумали индусы..
Что мы отдав концы ,не умираем насовсем ..

Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь
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Хоть какой- то человек из Колорадо что-то позитивное в адрес Валеры говорит. Значит не всё так плохо. Осталось такое же от капитана и лучшего защитника услышать.
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