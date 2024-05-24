Генменеджер «Колорадо»: «Ничушкин – чертовски хороший хоккеист. Но играть в НХЛ – это привилегия. Есть вещи, которые необходимо соблюдать»
Крис Макфарленд назвал привилегией игру в НХЛ на фоне ситуации с Валерием Ничушкиным.
Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.
На данный момент «Колорадо» не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.
«Мы стараемся, чтобы Вэл делал то, что ему нужно для заботы о себе.
Этот парень чертовски хороший хоккеист, но играть в этой лиге – это привилегия. И когда ты подписываешь этот контракт, есть вещи, которые необходимо соблюдать.
Надеюсь, что в следующие шесть месяцев Вэл приведет себя в порядок», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.
Перед попаданием в программу помощи игрокам Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.
Что мы отдав концы ,не умираем насовсем ..
Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь