Генменеджер «Колорадо»: «Ничушкин – чертовски хороший хоккеист. Но играть в НХЛ – это привилегия. Есть вещи, которые необходимо соблюдать»

Крис Макфарленд назвал привилегией игру в НХЛ на фоне ситуации с Валерием Ничушкиным.

Российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

На данный момент «Колорадо» не рассматривает вариант расторжения контракта с хоккеистом.

«Мы стараемся, чтобы Вэл делал то, что ему нужно для заботы о себе.

Этот парень чертовски хороший хоккеист, но играть в этой лиге – это привилегия. И когда ты подписываешь этот контракт, есть вещи, которые необходимо соблюдать.

Надеюсь, что в следующие шесть месяцев Вэл приведет себя в порядок», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.

Перед попаданием в программу помощи игрокам набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. « » проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.