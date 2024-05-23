Генменеджер «Колорадо» заявил, что Ничушкин, вероятно, вернется в команду. Расторжение контракта не рассматривается

Теги Колорадо НХЛ Крис Макфарленд Валерий Ничушкин Хоккей

«Колорадо» ожидает, что Валерий Ничушкин вернется в команду.

Ранее российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Вполне вероятно, что он вернется в расположение клуба», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.

Функционер также заявил, что вариант расторжения договора с нападающим клубом не рассматривается.

Перед попаданием в программу помощи игрокам Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.

19 комментариев
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удивительные размеры терпения у руководства колорадо в таком случае
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Валера Техник
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Валера завязывай косячить , сколько можно им тебя прощать ….
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Ответ Руслан Зимаков
Вот и здорово. Всем его хейтерам хочется сказать что мы в любом случае не знаем всей ситуации, может там виноват не только он
А что, есть подозрения, что в него кто-то силой засовывал запрещённые вещества?
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Ответ Руслан Зимаков
Вот и здорово. Всем его хейтерам хочется сказать что мы в любом случае не знаем всей ситуации, может там виноват не только он
хорош уже из Валеры делать девственника, кто еще то кроме как не он сам? ? так и представляю парня под 2 метра ростом и весом за 100 кг, который жалобно плачет, а ему во все щели злодеи американские запихивают и заливают. Осталось только придумать версию про "незащищенный" секс?))))). Дадут шанс - респект организации, Валера "влетит" в очередной раз - сожгут на костре и пепел развеют над колорадскими горами
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Ответ dyarkov1
А какие у них варианты? Они не могут разорвать контракт, так как Валера в программу вступил. Ох уж эти зумеры и их восхваление добрых американцев
Вроде как могут расторгнуть после выхода из программы, есть основания. Недавно была статья
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Это будет точно последний раз.
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Вот и славно. Другого было сложно ожидать. Пройти программу, получить помощь и в ноябре на лёд, если все будет хорошо.
Также Гейб вроде как идет на поправку, по его словам. Не все легко и гладко, но прогресс есть.
Ждем обоих в новом сезоне. Огромные две потери были.
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Ответ Serge Vendino
А что, есть подозрения, что в него кто-то силой засовывал запрещённые вещества?
Дедушка пирожные прислал.
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Ответ Алексей Тор
Это будет точно последний раз.
Последний раз ни гондурас
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