Генменеджер «Колорадо» заявил, что Ничушкин, вероятно, вернется в команду. Расторжение контракта не рассматривается

«Колорадо» ожидает, что Валерий Ничушкин вернется в команду.

Ранее российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Вполне вероятно, что он вернется в расположение клуба», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.

Функционер также заявил, что вариант расторжения договора с нападающим клубом не рассматривается.

Перед попаданием в программу помощи игрокам набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.