Генменеджер «Колорадо» заявил, что Ничушкин, вероятно, вернется в команду. Расторжение контракта не рассматривается
«Колорадо» ожидает, что Валерий Ничушкин вернется в команду.
Ранее российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.
«Вполне вероятно, что он вернется в расположение клуба», – сказал генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарленд.
Функционер также заявил, что вариант расторжения договора с нападающим клубом не рассматривается.
Перед попаданием в программу помощи игрокам Валерий Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 матчах Кубка Стэнли. «Колорадо» проиграл «Далласу» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
В регулярном чемпионате этого сезона форвард отметился 53 (28+23) баллами в 54 играх.
Также Гейб вроде как идет на поправку, по его словам. Не все легко и гладко, но прогресс есть.
Ждем обоих в новом сезоне. Огромные две потери были.