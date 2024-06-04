Гребенкин про пост с текстом «Где там этот Бостон?»: «А он в США? Я пока не изучал карту. Главное же, что весело получилось»

Никита Гребенкин прокомментировал свой пост с текстом «Где там этот Бостон?».

После победы в Кубке Гагарина 21-летний форвард заключил контракт с «Торонто», который на тот момент играл с «Бостоном» в Кубке Стэнли.

Затем Гребенкин выложил в соцсетях пост из самолета с подписью: «Где там этот Бостон?».

– На таком крутом эмоциональном фоне тебе не жалко уезжать из Магнитогорска?

– Я знаю, зачем я уезжаю.

– Следишь ли за тем, что сейчас происходит в НХЛ?

– Нет.

– Как провел май?

– Я слетал в Торонто, потом отправился в Турцию. А сейчас я в Магнитогорске. В Турции вот получилось немножко перезагрузиться.

– Изучил ли уже подробно карту США? Узнал, где там этот Бостон?

– А он в США? Не, пока я карту не изучал. Но ведь тот мой пост хорошим получился? Главное же, что весело! – сказал нападающий «Торонто» Никита Гребенкин.