Лавиолетт о вылете «Рейнджерс»: «Это разочаровывает. Ребята боролись в этом сезоне. Никто не ожидал, что все закончится так»

Питер Лавиолетт высказался после вылета «Рейнджерс» из плей-офф-2024.

Клуб уступил в шестом матче финала Восточной конференции с «Флоридой» (1:2, 2-4 в серии) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Наши ребята боролись в этом сезоне, они выкладывались с самого начала. Они боролись, мы дошли до этого этапа.

Это разочаровывает, ведь когда ты начинаешь что-то подобное, ты делаешь это не для того, чтобы одержать три или пять побед в плей-офф, ты делаешь это, чтобы пройти весь путь до конца. Поэтому, конечно, наступает разочарование.

Что касается намерений, которые были у нас на протяжении сезона, то все дело было в том, чтобы избежать того, что мы чувствуем сейчас. Никто не ожидал, что все закончится так», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

«Рейнджерс» проиграли в финале Востока во 2-й раз за 3 сезона. Клуб не выигрывал Кубок Стэнли с 1994 года