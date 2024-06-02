Каменский о финале Востока: «Яркая дуэль двух сильных команд. Шестеркин и Бобровский проявили себя»
Валерий Каменский высказался о выходе «Флориды» в финал плей-офф НХЛ.
Сегодня «Пантерс» обыграли «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышли в финал Кубка Стэнли.
«Мы увидели красивое противостояние в финале Восточной конференции, красивый хоккей, наши ребята здорово играли.
Это была яркая дуэль двух сильных команд, где себя проявили вратари – Шестеркин и Бобровский.
«Флорида» меньше ошибалась, а «Рейнджерс» меньше забили. Соперник «Пантерс» еще неизвестен. Но это их второй финал подряд, у них огромное желание взять Кубок. И опыт у команды тоже есть», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
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