Канарейкин о вылете «Рейнджерс»: «Отдадим должное мастерству Бобровского, он не первый раз тащит «Флориду»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Федор Канарейкин Сергей Бобровский НХЛ Александр Барков Хоккей

Федор Канарейкин высказался о вылете «Рейнджерс» из плей-офф НХЛ.

Сегодня «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Я скажу, что была надежда в этом году, что «Рейнджерс» выстрелят и будут в финале, а возможно и выиграют Кубок Стэнли.

Отдадим должное «Флориде», мастерству Бобровского, он не первый раз тащит команду.

Барков то же самое, наш соотечественник. Эти ребята заслуживают большого уважения», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко

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4 комментария
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Это командный результат
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Бобровский в соло
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Канарейкин не смотрел матчи..
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Бобр держит свой уровень несомненно. Но ещё с пару десятков фамилий пантерских назвать?
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