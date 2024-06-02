Канарейкин о вылете «Рейнджерс»: «Отдадим должное мастерству Бобровского, он не первый раз тащит «Флориду»

Федор Канарейкин высказался о вылете «Рейнджерс» из плей-офф НХЛ.

Сегодня «Флорида» обыграла « » (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышла в финал Кубка Стэнли.

«Я скажу, что была надежда в этом году, что «Рейнджерс» выстрелят и будут в финале, а возможно и выиграют Кубок Стэнли.

Отдадим должное «Флориде», мастерству Бобровского, он не первый раз тащит команду.

Барков то же самое, наш соотечественник. Эти ребята заслуживают большого уважения», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко