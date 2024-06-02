Алексей Терещенко: «Флорида» заслужила финал и чемпионство. Они будут сильнее и «Далласа», и «Эдмонтона»

Алексей Терещенко высказался о выходе «Флориды» в финал плей-офф НХЛ.

Сегодня «Пантерс» обыграли « » (2:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф и вышли в финал Кубка Стэнли.

«Флорида» заслужила финал и чемпионство. Они будут сильнее и « », и « ». По игре эта команда выглядит очень прилично.

Плюс наши сыграли здорово. Это касается всех россиян, которые участвовали в плей-офф. заслуживает только хвалебных слов. Он очень многое делал для команды.

Что касается Володи Тарасенко, то партнеры про него сказали, что он профессор на льду. Да, он набирает не так много очков, но сегодня забил победный гол и вообще делает очень много полезных вещей и в атаке, и в обороне. Не просто так партнеры подобным образом о нем отзываются», – сказал трехкратный чемпион мира .

«Флорида» снова вышла в финал Кубка Стэнли! Победная шайба – у Тарасенко