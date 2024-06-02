«Рейнджерс» проиграли в финале Востока во 2-й раз за 3 сезона. Клуб не выигрывал Кубок Стэнли с 1994 года
«Рейнджерс» проиграли в финале Востока во 2-й раз за 3 года.
Клуб из Нью-Йорка не смог выйти в финал Кубка Стэнли, уступив «Флориде» (2-4) в финале Восточной конференции.
В 2022 году на этой же стадии команда проиграла «Тампе» (2-4).
Этот сезон был первым для Питера Лавиолетта в качестве главного тренера. Под его руководством нью-йоркцы выиграли регулярный чемпионат НХЛ.
В последний раз «Рейнджерс» доходили до финала в 2014 году (уступили «Лос-Анджелесу» со счетом 1-4), выигрывали Кубок Стэнли – в 1994 году (обыграли «Ванкувер» – 4-3).
Таким образом, пауза без побед составит как минимум 31 год (при условии победы в следующем розыгрыше). В 1994 году клуб остановил паузу на отметке 54 года (предыдущий успех был в 1940-м).
Артемий Хлебушкин 1 гол за минуту до конца серии в 6 матчах финала конференции
С такими лидерами как он и Зибанеджад никогда ничего не выиграть.
Плей-офф и регулярка - две разные игры, какой бы бог в воротах у Рейнджерс не стоял, но с такими игроками ничего не добиться.