«Рейнджерс» проиграли в финале Востока во 2-й раз за 3 сезона. Клуб не выигрывал Кубок Стэнли с 1994 года

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Питер Лавиолетт НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» проиграли в финале Востока во 2-й раз за 3 года.

Клуб из Нью-Йорка не смог выйти в финал Кубка Стэнли, уступив «Флориде» (2-4) в финале Восточной конференции. 

В 2022 году на этой же стадии команда проиграла «Тампе» (2-4).

Этот сезон был первым для Питера Лавиолетта в качестве главного тренера. Под его руководством нью-йоркцы выиграли регулярный чемпионат НХЛ.

В последний раз «Рейнджерс» доходили до финала в 2014 году (уступили «Лос-Анджелесу» со счетом 1-4), выигрывали Кубок Стэнли – в 1994 году (обыграли «Ванкувер» – 4-3). 

Таким образом, пауза без побед составит как минимум 31 год (при условии победы в следующем розыгрыше). В 1994 году клуб остановил паузу на отметке 54 года (предыдущий успех был в 1940-м). 

8 комментариев
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Миха Займиденьжат 0 голов в 6 матчах финала конференции
Артемий Хлебушкин 1 гол за минуту до конца серии в 6 матчах финала конференции
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Мдаа, по финалу конфы, больше всего вопросов к Панаре и Зибе. И гол Темы ничего не меняет. Насколько он хорош в регулярке, настолько же теряется в плове.
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На серию Металлург Спартак похоже...
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Панарин мягкотелый игрок, который теряется под прессингом.
С такими лидерами как он и Зибанеджад никогда ничего не выиграть.
Плей-офф и регулярка - две разные игры, какой бы бог в воротах у Рейнджерс не стоял, но с такими игроками ничего не добиться.
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Плохо в большинстве отработали. В целом моменты были, рагс не выглядели совсем плохо. Не понял зачем Уилера вернули в состав, как будто не вовремя.
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