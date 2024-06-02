«Адмирал» сохранил права на Шэна, Фьоре, Панкратова и Петькова

«Адмирал» сохранил права на четырех нападающих.

Речь идет про Павла Шэна, Джованни Фьоре, Семена Панкратова и Кирилла Петькова.

В соответствии с Регламентом КХЛ игрокам сделали квалификационные предложения. Не приняв их до 1 мая, они получили право до 31 мая принять предложения от других клубов КХЛ.

В течение этого срока игроки не предоставили контрактные предложения от других клубов. «Адмирал», таким образом, сохранил спортивные права на нападающих.

Напомним, в прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.