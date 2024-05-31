Грман о переходе в КХЛ: «Прочитал ряд враждебных комментариев, люди желают мне смерти. Но это мое решение, я должен заботиться о себе и зарабатывать деньги»

Марио Грман рассказал о критике в соцсетях после перехода в «Адмирал».

Ранее стало известно, что 27-летний словацкий защитник подписал контракт с «Адмиралом» на один год.

– Были ли другие варианты в клубах из Европы?

– Да. У меня было предложение из второй шведской лиги, но оно меня не привлекло. Ходили разговоры о «Ческе-Будеевице», «Слован» тоже обращался ко мне, но я не хочу возвращаться в словацкую экстралигу.

– Деньги все решили?

– Не буду врать, да. Я играл в Финляндии, Чехии, но это не идет ни в какое сравнение с условиями в КХЛ. Кто-то думает, что в Финляндии я много зарабатывал, но на самом деле все не так. Я должен заботиться о себе и зарабатывать деньги, если это возможно.

– Вас не беспокоило, как воспримет переход в КХЛ общественность?

– Я знаю, что в Словакии и Чехии эта тема очень актуальна. Я прочитал ряд враждебных комментариев, в которых люди желают мне смерти.

Но никто из этих людей не проложил мне дорогу в хоккей, никто не вносил свой вклад в мою игру. Это их мнение, я не принимаю его, это только мое решение, – сказал Марио Грман.