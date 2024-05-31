Грман о переходе в КХЛ: «Прочитал ряд враждебных комментариев, люди желают мне смерти. Но это мое решение, я должен заботиться о себе и зарабатывать деньги»

Теги болельщики чемпионат Словакии КХЛ Адмирал соцсети Марио Грман деньги Хоккей

Марио Грман рассказал о критике в соцсетях после перехода в «Адмирал».

Ранее стало известно, что 27-летний словацкий защитник подписал контракт с «Адмиралом» на один год.

– Были ли другие варианты в клубах из Европы?

– Да. У меня было предложение из второй шведской лиги, но оно меня не привлекло. Ходили разговоры о «Ческе-Будеевице», «Слован» тоже обращался ко мне, но я не хочу возвращаться в словацкую экстралигу.

– Деньги все решили?

– Не буду врать, да. Я играл в Финляндии, Чехии, но это не идет ни в какое сравнение с условиями в КХЛ. Кто-то думает, что в Финляндии я много зарабатывал, но на самом деле все не так. Я должен заботиться о себе и зарабатывать деньги, если это возможно. 

Вас не беспокоило, как воспримет переход в КХЛ общественность?

– Я знаю, что в Словакии и Чехии эта тема очень актуальна. Я прочитал ряд враждебных комментариев, в которых люди желают мне смерти.

Но никто из этих людей не проложил мне дорогу в хоккей, никто не вносил свой вклад в мою игру. Это их мнение, я не принимаю его, это только мое решение, – сказал Марио Грман.

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5 комментариев
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Ну да, неотроцкисты, которые называют себя демократами, в акции. Они постоянно желают смерть тем, кто не с ними.
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Чувака приглашают во вторую шведскую лигу.. и тут вдруг раз, и ему насыпают много русских денег из КХЛ. Конечно он пулей сюда прилетел)
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Либерализм - это когда тот, у кого иное мнение должен быть уничтожен.
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любимые треды для сторонников движения «кругом враги», которые очень переживают че там с либералами и демократией на западе)0)
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Ответ разноцветный логотип
любимые треды для сторонников движения «кругом враги», которые очень переживают че там с либералами и демократией на западе)0)
Могу тебе с точностью сказать, как проявляется либерализм у нас в Словакии. Например покушением на убийство на нашего премьера (причем уже работается с версией, что участвовало более людей) и защита человека, который это сделал. Или "демократия" всегда права поэтому у нас демонстрации упразднение Специальной прокуратуры, изменение в организации Словацкого телевидения и радио, Закон об иноагендах, отмена финансирования некоторых организаций НКО, в том числе ЛГБТ+, и так далее. Или можно поговорить о "демократии" в ЕС.
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