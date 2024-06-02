Беннет о призыве тренера «Флориды» не трогать приз за победу в Восточной конференции: «Мы трогали в прошлый раз, это нам не помогло»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Сэм Беннетт Хоккей

Сэм Беннет высказался о том, что «Флорида» не трогала Кубок Принца Уэльского.

«Флорида» выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского. 

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу, вручаемому за победу на Востоке. К этому призывал главный тренер Пол Морис.

В прошлом сезоне «Пантерз» тоже выиграли этот трофей, но тогда игроки дотрагивались до него и даже брали в руки. В финале Кубка Стэнли «Флорида» проиграла «Вегасу» (1-4). 

«Мы трогали трофей в прошлом году, и это нам не помогло. Итак, мы подумали, что в этот раз попробуем что-то другое», – сказал форвард Сэм Беннет.

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий