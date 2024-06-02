Беннет о призыве тренера «Флориды» не трогать приз за победу в Восточной конференции: «Мы трогали в прошлый раз, это нам не помогло»

Сэм Беннет высказался о том, что «Флорида» не трогала Кубок Принца Уэльского.

« » выиграла финальную серию Восточной конференции у «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) и стала обладателем трофея Принца Уэльского.

Во время церемонии награждения игроки не стали прикасаться к призу, вручаемому за победу на Востоке. К этому призывал главный тренер Пол Морис.

В прошлом сезоне «Пантерз» тоже выиграли этот трофей, но тогда игроки дотрагивались до него и даже брали в руки. В финале Кубка Стэнли « » проиграла «Вегасу» (1-4).

«Мы трогали трофей в прошлом году, и это нам не помогло. Итак, мы подумали, что в этот раз попробуем что-то другое», – сказал форвард Сэм Беннет.

Игроки «Флориды» не прикоснулись к трофею за победу в Восточной конференции. В прошлом году трогали – и проиграли в финале Кубка Стэнли