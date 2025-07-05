Ковальчук на вопрос о том, что Ротенберг – и тренер, и шоумен: «Давайте я промолчу»

Илья Ковальчук не стал отвечать на вопрос про образ Романа Ротенберга в медиа.

Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА и вошел в совет директоров московского «Динамо».

– Как вы относитесь к тому, когда тренер не просто выполняет свою работу, но и является шоуменом?

– Давайте я промолчу, – сказал олимпийский чемпион, экс-игрок СКА Илья Ковальчук.