Ковальчук на вопрос о том, что Ротенберг – и тренер, и шоумен: «Давайте я промолчу»
Илья Ковальчук не стал отвечать на вопрос про образ Романа Ротенберга в медиа.
Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА и вошел в совет директоров московского «Динамо».
– Как вы относитесь к тому, когда тренер не просто выполняет свою работу, но и является шоуменом?
– Давайте я промолчу, – сказал олимпийский чемпион, экс-игрок СКА Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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